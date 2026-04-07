Fallece David Rojas, reconocido fotógrafo guatemalteco

El gremio fotográfico guatemalteco está de luto, tras darse a conocer el fallecimiento del destacado fotógrafo David Rojas.
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La noche del lunes 6 de abril trascendió la muerte del reconocido fotógrafo guatemalteco, David Rojas, quien se especializaba en captar imágenes nocturnas, de volcanes y de la naturaleza.
Rojas era muy activo en sus redes sociales, actualmente su perfil en Instagram cuenta con más de 50 mil seguidores, mientras que en Facebook sobrepasa los 52 mil.
En el año 2022, un medio de comunicación estadounidense destacó una impresionante fotografía de un eclipse captada por Rojas.
Esta fue una de sus más recientes imágenes.
A través de sus redes sociales, se compartió una esquela en su memoria.