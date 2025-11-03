Fallece Diane Ladd, actriz nominada a tres Oscar

Diane Ladd, actriz nominada tres veces al Óscar, falleció el lunes 3 de noviembre, en su residencia de Ojai, California. Ladd tenía 89 años.
Ladd fue conocida por papeles en "Alicia ya no vive aquí", "Corazón salvaje" y "Rambling Rose".
Laura Dern, hija de la famosa dijo al medio estadounidense Variety: "Mi increíble heroína y mi madre, un verdadero regalo, Diane Ladd, falleció conmigo a su lado esta mañana en su casa de Ojai, California. Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y alma compasiva que jamás hubiera imaginado. Fuimos afortunados de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles".
Diane participó en la película de David Lynch de 1990, "Corazón salvaje", donde interpretó a la madre malvada del personaje de Laura Dern, con un toque de la Bruja Mala del Oeste.
Ambas recibieron nominaciones al Oscar, en el único caso de una madre y una hija nominadas por la misma película.