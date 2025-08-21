Fallece don Julio quien inspiró el proyecto de Abuelitos Heladeros

-

El proyecto social Abuelitos Heladeros informó sobre la muerte de don Julio, un adulto mayor que se convirtió en la inspiración de un programa destinado a apoyar a vendedores de la tercera edad en el Centro Histórico de la capital.

La noticia se dio a conocer en las redes oficiales del proyecto, donde se compartió una publicación confirmando el deceso.

Días antes, don Julio había permanecido ingresado en un centro asistencial debido a complicaciones de salud.

Sobre el proyecto

Abuelitos Heladeros nació con la finalidad de ofrecer respaldo constante a personas mayores que dependen del comercio informal para subsistir desde inicios de la pandemia en 2020.

La organización promueve la solidaridad ciudadana y subraya la necesidad de apoyar a los adultos mayores por medio del apadrinamiento, pues muchos de los beneficiarios enfrentan enfermedades y limitaciones propias de su edad.

Los impulsores del proyecto reiteraron su llamado a sumarse a las acciones de apoyo, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores que aún a su avanzada edad pertenecen al grupo del comercio informal.

El recuerdo de don Julio permanecerá como la semilla que dio vida al proyecto de Abuelitos Heladeros para dignificar la vida de los adultos mayores que recorren las calles en busca del sustento diario.