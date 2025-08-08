"Leo" lucha por su vida en cuidados intensivos y necesita de tu apoyo

-

Fue diagnosticado con un tumor en el nervio auditivo y desde entonces Leo ha vivido un calvario.

Leonardo Rodríguez fue diagnosticado con un "Schwannoma", un tumor en el nervio auditivo que tuvo que ser extraído lo más pronto posible para evitar daños en el cerebelo, lo cual podría afectar su respiración, deglución y función muscular.

Marcia Laz, pareja de Leo, cuenta que el pasado 26 de julio fue sometido a una complicada cirugía de 8 horas, en donde afortunadamente se logró extirpar el tumor.

Cuando Leo parecía evolucionar de manera satisfactoria, los médicos notaron que nunca logró despertar por completo de la anestesia y comenzó a sangrar de la nariz.

De inmediato se le hizo una tomografía, la cual mostró que había un edema cerebral, inflamación en el cerebro debido a la acumulación de líquido.

Fue trasladado a cuidados intensivos, pero cuando iba de camino sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo cual complicó su recuperación.

(Foto: Cortesía)

Necesitan de tu apoyo

Desde entonces, Leo ha permanecido sedado, entubado y bajo monitoreo constante. Gracias al tratamiento, en los últimos días ha mostrado señales de esperanza.

Pese a que el panorama parece ser más alentador, la familia está enfrentando una realidad financiera muy difícil, pues cada día en cuidados intensivos tiene un costo de Q25 mil.

"Como familia, hemos hecho todo lo posible. Hemos recibido apoyo valioso de personas solidarias, pero los fondos ya no alcanzan, y justo ahora que Leo está mostrando signos de mejoría, no podemos arriesgarnos a trasladarlo a una institución pública donde su estabilidad podría verse comprometida", afirma Marcia.

Por ello, han iniciado una campaña de recaudación de fondos que les permita mantener la atención crítica que Leonardo necesita para vivir.

Puedes hacer tu donativo aquí.