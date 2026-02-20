Fallece Eric Dane, actor de "Grey's Anatomy" y "Euphoria"

El actor tuvo una batalla contra la enfermedad, pero este 19 de febrero murió a los 53 años.
El actor Eric Dane falleció este jueves debido a que padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).
El artista anunció recién en 2025 el diagnóstico que padecía.
"Pasó sus últimos días rodeado de amigos queridos, su esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, que eran el centro de su mundo", se dio a conocer por medio de un comunicado que pedía privacidad para su familia.
Dane nació el 9 de noviembre de 1972 y se crio en California y desde joven fue un apasionado por la actuación, obteniendo algunos papeles en series y películas.
Su gran salto llegó en la década del 2000, cuando interpretó al doctor Mark Sloan, también conocido como McSteamy, en "Grey's Anatomy", papel que desempeñó de 2006 a 2012 y que retomó en 2021.
En 2019, se convirtió en Cal Jacobs, un hombre casado con problemas, en la serie "Euphoria", papel que mantuvo hasta su muerte.
Dane anunció en abril de 2025 que le habían diagnosticado ELA, una enfermedad progresiva que ataca las células nerviosas que controlan los músculos en todo el cuerpo.
*Con información de Boston Herald