Muere el actor Robert Duvall, recordado por "El Padrino" y "Apocalypse Now"

  • Por Reychel Méndez
16 de febrero de 2026, 13:00
El famoso actor falleció a los 95 años&nbsp;este lunes 16 de febrero. (Foto: AFP/Redes sociales)

A lo largo de sus seis décadas de carrera, Duvall brilló en papeles protagonistas y de reparto hasta convertirse en director

El reconocido actor Robert Duvall, falleció a los 95 años. "Ayer dije adiós a mi amado esposo, queridísimo amigo, y uno de los mayores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar", declaró su esposa Luciana Duvall en un comunicado.

Para el mundo, fue un actor ganador del Premio de la Academia, un director, un narrador. Para mí, simplemente lo fue todo
Luciana Duvall

Duvall es recordado por sus papeles en los clásicos "El Padrino" y "Apocalypse Now" además de haber ganado un Óscar a mejor actor por su interpretación de un cantante de country en la película "Tender Mercies" en 1983. 

Entre sus personajes más memorables se encuentran el discreto y leal consejero de la mafia Tom Hagen en las dos primeras entregas de "El Padrino" y el maniático teniente coronel William Kilgore en la película sobre la guerra de Vietnam "Apocalypse Now".

Duvall estuvo nominado al Premio de la Academia en seis ocasiones. (Foto: AFP)
Duvall estuvo nominado al Premio de la Academia en seis ocasiones. (Foto: AFP)

*Con información de AFP

