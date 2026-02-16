Muere el actor Robert Duvall, recordado por "El Padrino" y "Apocalypse Now"

A lo largo de sus seis décadas de carrera, Duvall brilló en papeles protagonistas y de reparto hasta convertirse en director
OTRAS NOTICIAS: Kurt Cobain, voz de Nirvana, podría haber sido asesinado, según investigación privada
El reconocido actor Robert Duvall, falleció a los 95 años. "Ayer dije adiós a mi amado esposo, queridísimo amigo, y uno de los mayores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar", declaró su esposa Luciana Duvall en un comunicado.
Duvall es recordado por sus papeles en los clásicos "El Padrino" y "Apocalypse Now" además de haber ganado un Óscar a mejor actor por su interpretación de un cantante de country en la película "Tender Mercies" en 1983.
Entre sus personajes más memorables se encuentran el discreto y leal consejero de la mafia Tom Hagen en las dos primeras entregas de "El Padrino" y el maniático teniente coronel William Kilgore en la película sobre la guerra de Vietnam "Apocalypse Now".
*Con información de AFP