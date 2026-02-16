Muere el actor Robert Duvall, recordado por "El Padrino" y "Apocalypse Now"

El reconocido actor Robert Duvall, falleció a los 95 años. "Ayer dije adiós a mi amado esposo, queridísimo amigo, y uno de los mayores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar", declaró su esposa Luciana Duvall en un comunicado.

“ Para el mundo, fue un actor ganador del Premio de la Academia, un director, un narrador. Para mí, simplemente lo fue todo ”

Duvall es recordado por sus papeles en los clásicos "El Padrino" y "Apocalypse Now" además de haber ganado un Óscar a mejor actor por su interpretación de un cantante de country en la película "Tender Mercies" en 1983.

Entre sus personajes más memorables se encuentran el discreto y leal consejero de la mafia Tom Hagen en las dos primeras entregas de "El Padrino" y el maniático teniente coronel William Kilgore en la película sobre la guerra de Vietnam "Apocalypse Now".

Duvall estuvo nominado al Premio de la Academia en seis ocasiones. (Foto: AFP)