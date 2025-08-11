Fallece Miguel Uribe, presidenciable en Colombia

-

Miguel Uribe falleció después de más de un mes de permanecer internado tras el ataque armado.

El presidenciable colombiano Miguel Uribe, integrante del partido Centro Democrático, falleció a los 39 años en la Fundación Santa Fe de Bogotá, tras sufrir un derrame cerebral consecuencia de la herida de bala recibida durante un acto de campaña el pasado 8 de junio.

Pese a haber sido sometido a dos intervenciones quirúrgicas de urgencia, su estado no presentó mejoría en los días posteriores, lo que derivó en complicaciones que no logró superar.

Atentado contra presidenciable en Colombia

El atentado ocurrió alrededor de las 17:00 horas del 8 de junio, mientras Uribe se dirigía a los asistentes de un mitin de su partido en Bogotá.

Durante su intervención, se registraron varios disparos, uno de los cuales impactó en su cabeza. Fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario, donde los médicos advirtieron desde el inicio que su pronóstico era extremadamente grave.

En los días siguientes al ataque, su esposa, María Claudia Tarazona, manifestó públicamente que esperaba "un milagro" para la recuperación del legislador.

Mientras tanto, miles de ciudadanos se reunieron en distintas calles del país para elevar oraciones por su salud.

Investigación

Las primeras investigaciones de la Fiscalía apuntan a que el ataque podría estar relacionado con una red criminal.

Un joven de 15 años fue detenido como presunto autor material y enfrenta cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.

De ser declarado culpable, podría recibir una condena de hasta ocho años de prisión.