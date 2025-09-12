Un falso reporte ocasionó un tiroteo dentro de una base naval en Maryland, EE.UU.

-

Tanto el oficial como el estudiante se confundieron con el supuesto atacante.

Un estudiante de la Academia Naval de Estados Unidos fue herido de bala la noche del jueves 11 de septiembre luego de confundir a un agente del orden con el supuesto atacante que había amenazado con un atentado en el campus de Annapolis, Maryland.

Según fuentes cercanas al caso, la institución había sido puesta en confinamiento tras recibir amenazas en redes sociales de un exalumno que fue expulsado de la academia. Aunque el responsable no se encontraba en el campus, utilizó una dirección IP para simular su presencia.

Confusión

Durante el confinamiento, un grupo de guardiamarines creyó identificar al supuesto agresor y uno de ellos se lanzó contra un oficial que se dirigía al lugar, utilizando un rifle de desfile de entrenamiento. El agente respondió con disparos e hirió al estudiante.

El herido fue trasladado en helicóptero a un hospital, donde se espera que se recupere. Además, otro estudiante también resultó lesionado durante el incidente.



Fuente: FOX News

Las autoridades confirmaron que el exalumno señalado de emitir las amenazas estaba en su casa al momento del suceso. El caso permanece bajo investigación para esclarecer la secuencia de los hechos y las medidas de seguridad aplicadas en el campus.

El confinamiento en la Academia Naval coincidió con otras amenazas contra universidades en Estados Unidos, ocurridas un día después del asesinato del político conservador Charlie Kirk en Utah.

*Con información de Telemundo y FoxNews