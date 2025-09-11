El maestro de Educación Física que se aprovechaba de sus alumnos y abusaba de ellos

Aprovechaba su puesto de entrenador para "drogar y abusar" de sus alumnos.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron alertados sobre un maestro que se dedicaba a la trata de personas.
Según la PNC, el capturado fue identificado como Dennis "N", de 40 años.
De acuerdo a la Fiscalía de Trata de Personas, en la zona 5, al detenido se le incautaron tres celulares y tres computadoras, en las cuales se encontró material pornográfico de menores de edad y otros indicios que servirán para fortalecer la investigación.
El capturado es maestro de educación física y entrenador de equipos de fútbol, de lo cual presuntamente se aprovechaba para llevar a menores de edad a su domicilio, donde los drogaba y abusaba sexualmente, realizando grabaciones de estos hechos.