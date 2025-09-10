Falta de energía eléctrica interrumpe servicio de semáforos en zona 1

-

Distintas áreas en zona 1 se encuentran sin servicio de energía eléctrica.

Durante la mañana de este miércoles, Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra, confirmó sobre las áreas que se encuentran sin servicio eléctrico, entre ellas:

10ª avenida, 8ª calle, 10ª calle, cerca de la 9ª avenida; y 8ª calle, entre 13 y 14 avenidas en zona 1

Fallan semáforos

Además, el funcionamiento de los semáforos se ve interrumpido por la falla eléctrica, lo que genera complicaciones en la movilidad y requiere atención constante por parte de las autoridades de tránsito.

- Alerta -



La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala desplegó personal en la zona 1 para regular la circulación vehicular debido a la falta de energía eléctrica que afecta varios sectores del Centro Histórico.

Por su parte, la Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. (EEGSA) indicó en sus redes sociales que su personal trabaja para restablecer el suministro en los sectores comprendidos entre 6ª y 13ª avenida, así como 11 y 6ª calle de la zona 1.