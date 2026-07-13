Dictan falta de mérito a piloto de bus capturado tras accidente en zona 15

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El piloto de la unidad quedó detenido tras colisionar en el Trébol de Vista Hermosa.

EN CONTEXTO: Identifican a conductor señalado de provocar mortal accidente en zona 15

David Ronaldo Barrera Florián, piloto del bus involucrado en un trágico accidente ocurrido la mañana del domingo 12 de julio, en el Trébol de Vista Hermosa, ubicado en la zona 15, fue dejado en libertad tras estar detenido.

El piloto ante la jueza. (Foto: Wilder López/Soy502)

Este lunes, la jueza a cargo del caso afirmó que "no hay elementos que puedan considerar una necesidad de unarse a proceso, por esa falta de elemento de convicción que sustente una falta de arrecuidado o una negligencia en la conducción, la acusadora con decretar la falta de mérito a favor de usted".

Asimismo, la jueza decretó su libertad.

Jueza otorga libertad al piloto de un autobús involucrado en el deceso de un pasajero ocurrido el domingo 12 de julio en el Trébol de Vista Hermosa, zona 15 ➡️ https://t.co/x7YETUK0bx pic.twitter.com/v4AiIvOwjW — Soy 502 (@soy_502) July 13, 2026

Por su parte, Barrera afirmó sentirse agradecido de haber sido favorecido, afirmando que fue el conductor del vehículo quien lo colisionó, negando cualquier tipo de altercado con el otro señalado.

El piloto de un bus, involucrado en accidente de zona 15, quedó en libertad por falta de mérito



Video: Wilder López/Soy502 pic.twitter.com/fjYXpxepdb — Jessica Gonzalez (@Jessica09222863) July 13, 2026

El accidente

El conductor de un vehículo, identificado como Oscar Humberto Cifuentes Ortega, chocó contra un bus que circulaba por el sector, haciendo que el piloto de la unidad perdiera el control y se empotrara sobre la banqueta.

Debido al fuerte impacto, un pasajero salió expulsado, quedando debajo de las llantas de la unidad.

Tras el hecho, el conductor del auto huyó, pero fue alcanzado por otros conductores sobre el bulevar Los Próceres y 8 avenida de la zona 10, un hombre lo obligó a bajar del vehículo mientras que otros testigos ayudaron a retenerlo.

Actualmente se encuentra hospitalizado, bajo custodia policial.