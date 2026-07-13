Identifican a conductor señalado de provocar mortal accidente en zona 15

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La imprudencia de un conductor provocó la muerte de un pasajero de bus en zona 15.

Un mortal accidente se registró la mañana del domingo 12 de julio en el Trébol de Vista Hermosa, ubicado en la zona 15.

El conductor de un vehículo chocó contra un bus que circulaba por el sector, haciendo que el piloto de la unidad perdiera el control y se empotrara sobre la banqueta.

Así fue el accidente:

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Automóvil impacta un autobús, que descontrolado arrolla a un peatón en cercanías del Trébol de Vista Hermosa.



(1 de 2) pic.twitter.com/XhUNGuNRBS — Vichoguate (@vichoguate) July 12, 2026

Debido al fuerte impacto, un pasajero salió expulsado, quedando debajo de las llantas de la unidad.

Tras el hecho, el conductor del auto huyó, pero fue alcanzado por otros conductores sobre el bulevar Los Próceres y 8 avenida de la zona 10, un hombre lo obligó a bajar del vehículo mientras que otros testigos ayudaron a retenerlo.

Las autoridades lo identificaron como Oscar Humberto Cifuentes Ortega, quien está hospitalizado en un centro privado con custodia policial.

Por lo pronto, el piloto del bus se encuentra en tribunales; sin embargo, el Ministerio Público (MP) sostiene que el delito de homicidio culposo no se le atribuye a él.