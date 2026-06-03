Familia guatemalteca ruega detener deportación de madre enferma

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La mujer será sometida a una operación de emergencia y su familia clama por ayuda.

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Una familia originaria de Guatemala ha hecho un llamado desesperado ante las autoridades migratorias y la opinión pública para evitar la deportación de Aura Mazariegos, de 54 años, quien permanece bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y cuya condición médica se ha complicado de forma alarmante durante su detención.

Mazariegos fue arrestada el pasado 29 de diciembre de 2025 y recluida en el centro de detención de Raymondville. Según relatan sus familiares, hace varias semanas sufrió una embolia cerebral dentro de esas instalaciones, un evento que le dejó secuelas irreversibles: quedó con parálisis en el lado izquierdo del cuerpo y perdió gran parte de su capacidad para hablar.

La situación se tornó aún más crítica cuando las autoridades intentaron llevarla al aeropuerto para proceder con su deportación. Durante el traslado, la mujer entró en estado de shock y comenzó a vomitar de forma incontrolable, lo que obligó a suspender el proceso. Desde entonces, la familia denuncia que ha sido imposible establecer comunicación con ella y recientemente recibieron la noticia de que debía ser sometida a una cirugía de emergencia por apendicitis.

Su familia ha buscado ayuda para poder sacar a la luz la historia de Aura. (Foto: Telemundo)

"Apenas ayer nos avisaron que iba a tener una operación de apendicitis y que le urgía mucho, pero hoy que intenté comunicarme, me dijeron que ya la habían regresado al centro de detención y no sabemos absolutamente nada más de ella", declaró con voz quebrada su hija María Mazariegos.

La joven explicó que las autoridades le han negado sistemáticamente el derecho a recibir llamadas o dar noticias sobre su paradero exacto, situación que ya lleva cinco días sin respuesta. "Ya tengo como cuatro o cinco días sin saber nada. Solo me avisaron el sábado que intentaron deportarla y que la regresaron porque se puso muy grave, y el domingo me dijeron que la operarían, pero de ahí en adelante no hay forma de averiguar qué pasó", agregó.

La familia sostiene que la detención y el proceso de expulsión se llevan a cabo a pesar de que, según ellos, Masariegos cuenta con documentación y trámites migratorios en regla. "Ella tiene la petición de residencia presentada por su esposo, ya tiene el formulario I-130 aprobado y también cuenta con el perdón migratorio pagado. No entendemos por qué no le quieren dar la libertad, sabiendo que no ha cometido ningún delito en este país", afirmó María.

La situación no solo afecta a Aura: su esposo, de 86 años y con problemas cardíacos graves, depende totalmente de ella para su cuidado y manejo de medicamentos. "Era la única que sabía exactamente qué medicina tomar, cuándo y cómo cuidarlo. Él tiene tres estents en el corazón y necesita otra cirugía en su vena principal; sin ella, no sabríamos cómo atenderlo", lamentó su hija.

Lo último que supo la familia fue que la mujer tuvo que ser intervenida por una complicación en el apéndice. (Foto: Telemundo)

Desde que estalló esta crisis, los familiares han buscado apoyo por todas las vías posibles: contrataron abogados, contactaron medios de comunicación y acudieron directamente a representantes políticos.

Aura Mazariegos reside en Estados Unidos desde hace unos 17 años y comenzó a regularizar su situación migratoria en el 2015. Su familia insiste en que de ser deportada, su vida correría un riesgo mortal: en Guatemala no cuentan con los recursos económicos ni médicos necesarios para atender sus condiciones neurológicas y el resto de sus complicaciones, y tampoco hay una persona capacitada para hacerse cargo de ella, ya que no puede valerse por sí misma.

"Lo único que pedimos es que nos den la oportunidad de tenerla aquí con nosotros para poderla curar, llevarla a especialistas y evitar que quede con secuelas peores o pierda la vida. Nosotros nos haremos cargo de todos sus gastos médicos y de manutención; no será una carga para nadie. Solo queremos que nos devuelvan a nuestra madre", concluyó María Sara Ciegos, haciendo un llamado directo a las autoridades de ICE y a las instancias gubernamentales para detener cualquier intento de expulsión y garantizarle la atención médica urgente que requiere.

*Con información de Telemundo