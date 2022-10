¡Molestos! Familiares de víctimas de Jeffrey Dahmer hablan en contra de la serie

Pese a que la serie "Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer" ha sido un rotundo éxito desde su estreno en Netflix, también hay quienes no están contentos con su lanzamiento.

Netflix ha logrado posicionar la serie que relata la historia de un asesino serial como una de las más vistas en toda la historia.

Desde que se estrenó el pasado 21 de septiembre, internautas no han dejado de comentar cada episodio, hasta crear desafíos virales en redes sociales, con temática del caníbal de Milwaukee.

Sin embargo, entre los comentarios más sonados están los de los propios familiares de las víctimas reales de Dahmer. En los últimos días han reiterado su rechazo y desaprobación a la historia.

Evan Peters interpreta a Jeffrey Dahmer en la serie documental de Netflix. (Foto: Entertainment Weekly)

¿Qué dijeron?

Uno de los casos recientes es el de Shirley Hughes, madre de Tony Hugues, la víctima cuya historia es contada en el episodio 6.

La mujer dijo que no entiende cómo Netflix pudo hacer una serie así. "No veo cómo pueden hacer eso, usar nuestros nombres y publicar cosas como esas", dijo.

Otro caso que tuvo gran alcance es el de Eric Perry, primo de la víctima Errol Lindsey. Este mencionó que la serie revivió un trauma doloroso para su familia.

"No le estoy diciendo a nadie qué ver. Sé que los medios de comunicación de crímenes reales son enormes, pero si realmente tienes curiosidad por las víctimas, mi familia está enojada por este programa", escribió en un tuit.

Por su parte, otros familiares han relatado que la compañía de streaming nunca se acercó a ellos para preguntar si les importaba si usaban sus nombres y si podían contar sus casos.