El "grotesco" reto viral en TikTok que dejó la serie de Jeffrey Dahmer

La recién estrenada serie de Netflix que cuenta la historia del asesino serial, Jeffrey Dahmer, dio origen a un polémico reto viral en TikTok.

"Mostruo: La historia de Jeffrey Dahmer": así se titula la serie de Netflix que cuenta la historia de un asesino serial que acabó con la vida de 17 hombres entre 1978 y 1991.

El programa ha arrasado en audiencia, al punto de convertirse en una de las series más vistas en la historia, a tan solo una semana de haberse estrenado.

En ese contexto, los internautas han dado origen a un polémico reto que se ha vuelto viral en TikTok, al punto de que la red social iniciara a tomar medidas.

La serie ha causado polémica en diversos países. (Foto: Netflix)

La serie documental protagonizada por Evan Peters, tiene la intención de denunciar el daño irreparable que Dahmer provocó a las familias afectadas por sus crímenes.

Sin embargo, familiares de las víctimas han mostrado su descontento.

El reto viral

Se trata de un nuevo desafío que insta a los usuarios a buscar las fotografías originales que tomó el asesino a sus víctimas con su cámara Polaroid, y reaccionar al momento en un video que debe ser compartido en TikTok.

Este reto ha desatado un completo debate entre quienes han visto la serie, pues varios no comparten la iniciativa de hacerse viral recordando las grotescas tomas que hizo el asesino.

En consecuencia, la plataforma decidió eliminar de forma inmediata cualquier tipo de material publicado que se relacione con el reto viral.