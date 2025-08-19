La familia Weasley llega a la serie de "Harry Potter" de HBO

-

La plataforma apuesta por un proyecto a largo plazo con siete temporadas planeadas.

Con el inicio del rodaje de la serie basada en el mundo de magia y fantasía de J.K. Rowling, HBO ha compartido fotografías de los actores en el set y, en esta ocasión, llegó el turno de la familia Weasley.

Cada temporada de la serie adaptará un libro del mundo de J.K. Rowling.

En la imagen se muestra a los gemelos Tristan y Gabriel Harland como Fred y George Weasley; Ruari Spooner es Percy Weasley, Gracie Cochrane da vida a Ginny Weasley y Alastair Stout interpreta a Ron.

"Charlie está en Rumania en este momento, pero se unirá a nosotros muy pronto", escribe la plataforma en la publicación, refiriéndose al segundo hijo de la familia, y aún no se ha revelado el nombre del actor que encarnará a Bill, el mayor de los Weasley.

Más de 30 mil actores audicionaron para unirse a este gran proyecto. (Foto: X)

El elenco fue seleccionado entre más de 30 mil actores que audicionaron de todas partes del mundo, en la convocatoria de casting que se realizó el año pasado. Hasta el momento, se sabe que cada temporada representará un libro, teniendo siete en total, por lo que será un proyecto a largo plazo.