Sindicados en el caso del secuestro de odontólogo van a juicio por plagio y secuestro

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Los sindicados en el secuestro del odontólogo Julio Amilcar Martínez irán a juicio.

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El juez Eduardo Orozco, del Juzgado de Mayor Riesgo B, decidió que los cinco sindicados en el caso del secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez, enfrentarán debate oral y público por el delito de plagio y secuestro.

Según el juzgador, Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, Carlos González y González, y Julio Oswaldo Tzun Castillo, deberán enfrentar juicio por el delito de plagio y secuestro en grado de autor.

Mientras que, para Paola Isabel Diáz de Tzun y Juan Ubaldo Tzun Hernández, le fue señalado el mismo delito en grado de complicidad.

Con esto, el juez Orozco aseveró que la etapa de juicio será conocido por el Tribunal Primero de Sentencia de Mayor Riesgo B. Además, señaló como audiencia de ofrecimiento de prueba el próximo 25 de mayo, a partir de las 11:00 horas.

Argumentación

Durante la audiencia, el juzgador individualizó cada uno de los casos de acuerdo a lo solicitado por la defensa, por lo que indicó que la solicitud de clausura provisional a favor de Girón Castañeda, no era factible tal como lo expresó su abogado defensor Saúl Centeno.

Igual situación sucedió con González y González, al señalar que la petición del abogado Florencio Mata de clausura provisional no es atendible, toda vez que los hechos por lo cuales se le sindica, deben dilucidarse en un debate oral y público.

En el caso específico de Tzun Castillo, el juzgador remarcó que dadas las circunstancia que fueron señaladas por el MP dentro de la investigación y la petición que fue efectuada por el ente investigador de clausura provisional, estableció que no era procedente otorgar lo solicitado por la defensa.

Mientras que, para Tzun Hernández, el juez contralor indicó no era pertinente declarar la solicitud del abogado de la defensa, Alejandro Arriaza, tampoco era posible dado que es necesario que éste pueda ejercer su derecho de defensa en un juicio.

Por último, en el caso de Díaz de Tzun, el juez del juzgado de Mayor Riesgo B, se pronunció en contra de lo expresado por el MP al solicitar la clausura provisional o bien sobreseimiento de caso.

"No soy secuestrador"

Al salir de la sala de vista, Tzun Hernández, a quien el MP sindica de haber sido la persona que manejó el vehículo para recoger el rescate, dijo "yo no soy un secuestrador, estoy injustamente aquí con mi familia. Esto esto se va demostrar en el debate", señaló.

Por su parte, Tzun Castillo, padre de Tzun Hernández, acusado de recoger el rescate, también aseveró no tener responsabilidad en el secuestro del odontólogo y señaló directamente a Girón Castañeda.

Además, cuando abandonó la sala, Tzun Castillo expresó con vos fuerte "Yo no hice nada. Estoy aquí por ese peludo", en referencia a Girón Castañeda, a quien el MP señala de ser el supuesto líder de la estructura criminal.

Al salir de la sala de audiencias, Juan Oswaldo Tzun Castillo, se declaro inocente y dijo que su situación será demostrada en el juicio. (Video: Cristobal Veliz/Soy502) pic.twitter.com/TwDahUCrAB — Cristobal Veliz (@cristoveliz) May 15, 2026

El caso

El odontólogo fue secuestrado el 28 de mayo de 2025, cuando se dirigía a su clínica. Ese mismo día, la familia recibió una llamada de los secuestradores, quienes exigían Q5 millones para su liberación.

En agosto de 2025, La Fiscalía contra el Delito de Secuestro del MP, realizó allanamientos en varias propiedades y reportó la captura de cinco personas, entre ellas un amigo de la víctima.

Las investigaciones determinaron que Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, amigo de la víctima, era el líder de la estructura y quien vigiló durante varios días a Martínez.

Durante la presentación de la investigación, la Fiscalía contra el Delito de Secuestro reprodujo varias intercepciones telefónicas en donde, aparentemente, se escucha la voz de Quiñonez Corado, por lo que la vincula a este hecho.

Los implicados en este caso, a excepción de Quiñonez Corado, quien continúa prófuga, son: Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, Juan Ubaldo Tzun Castillo, Julio Oswaldo Tzun, Paola Isabel de Tzun y Carlos Antonio González González. Este último es considerado como el negociador.