Despiden a padre e hijas que fallecieron en accidente en Izabal

Las víctimas fueron veladas por sus familiares quienes no daban crédito a lo sucedido.

La noche del 10 de septiembre, familiares y vecinos velaron a José Manuel De La Cruz Milián, de 63 años, y a sus hijas Daniela Nicol, de 10, y Katherine Alejandra, de 13, en su vivienda ubicada en una aldea de Izabal.

Don José Manuel llevaba a sus hijas a la escuela cuando ocurrió el accidente y fallecieron los tres por el impacto. (Foto: Nuestro Diario)

Durante el funeral, Benjamín, hermano de José Manuel, expresó que la familia enfrenta un momento difícil, pero confían en la fortaleza de Dios para sobrellevar la pérdida. "mi hermano era un hombre trabajador" expresó con un rostro consternado.

Asimismo, María, hermana del fallecido, contó que vio las imágenes del accidente en un noticiero "yo los vi cuando estaban tirados en la calle" y le comentó a su esposo "que tragedia, pobre la familia y las niñas que empiezan a vivir..." sin imaginar que se trataba de su hermano y dos sobrinas. Minutos después, al recibir la confirmación, sintió que "el mundo se le vino abajo."

Las víctimas murieron la mañana del mismo día en un accidente de tránsito en el kilómetro 257 de la ruta al Atlántico, cuando un vehículo de transporte pesado los atropelló mientras se dirigían a la escuela.

Daniela Nicol y Katherine Alejandra eran dos niñas educadas y aplicadas, según comentaron sus maestras quienes lamentaron lo sucedido. (Foto: Guate Bajo Fuego)

Hasta el momento las autoridades continúan la investigación para capturar al conductor del tráiler, responsable del accidente, quien se dio a la fuga con dirección al sur.

*Con información de Stereo Bahía 107.9 FM Izabal