Tragedia en Izabal: padre y sus dos hijas fallecieron de camino a la escuela

El padre criaba a sus dos hijas solo, después de que la madre los abandonara años atrás.

José Manuel De La Cruz Milián, de 63 años, y sus hijas Daniela Nicol, de 10, y Katherine Alejandra, de 13, fallecieron en un accidente de tránsito en el kilómetro 257 de la ruta al Atlántico, la mañana de este miércoles 10 de septiembre.

Don José Manuel llevaba a sus hijas a la escuela cuando ocurrió el accidente y fallecieron los tres por el impacto. (Foto: Nuestro Diario)

Testigos relataron que el padre trasladaba a sus hijas a la escuela de la comunidad cuando un vehículo de transporte pesado los embistió en jurisdicción de la aldea Cucharas, Izabal. El conductor se dio a la fuga y continuó su marcha hacia el sur.

Daniela Nicol y Katherine Alejandra eran dos niñas educadas y aplicadas, según comentaron sus maestras quienes lamentaron lo sucedido. (Foto: Guate Bajo Fuego)

Bomberos Voluntarios de Morales, acudieron al lugar, pero confirmaron que las víctimas ya no presentaban signos vitales.

Elementos del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron las diligencias e iniciaron la investigación para ubicar al responsable.

Vecinos indicaron que la familia residía en el sector conocido como "la invasión", en aldea Navajoa, y que las niñas crecieron sin la presencia de su madre, quien dejó el hogar hace algunos años.

Docentes de las niñas expresaron que ambas eran estudiantes dedicadas y lamentaron el hecho que ha consternado a toda la comunidad.

*Con información de Nuestro Diario

