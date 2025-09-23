Reubican a familias en riesgo por derrumbe en la avenida Hincapié

-

Autoridades municipales confirmaron el traslado de las familias afectadas a un nuevo proyecto de urbanización.

ARTÍCULO RELACIONADO: Derrumbe en la Hincapié estará despejado a las tres de la tarde

El alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera, informó que el derrumbe ocurrido este martes 23 de septiembre en la avenida Hincapié podría estar relacionado con las lluvias recientes, pero además, por el mal manejo de las aguas residuales de los habitantes de la zona.

(Foto: Conred)

Asimismo, señaló que ya se encuentra en desarrollo un proyecto de urbanización donde las familias afectadas serán trasladadas a un área donde ya se trabaja en la lotificación.

Este espacio contará con pozo, drenajes, planta de tratamiento y otros servicios.

Casas en riesgo

Imágenes aéreas del lugar muestran varias viviendas en riesgo de colapso, mientras las autoridades realizan un monitoreo constante del área afectada para garantizar la seguridad de los pobladores.

(Foto: PMT San Miguel Petapa)

Personal de la Municipalidad de Villa Canales, Santa Catarina Pinula, Ciudad Guatemala, el Cuerpo de Ingenieros y COVIAL se encuentra en el sitio trabajando en conjunto controlando los daños y tomando medidas de prevención.

Evaluación Conred

Tras el derrumbe técnicos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) evaluaron la parte superior del talud, ubicado en el kilómetro 11.5 de la ruta Avenida Hincapié hacia Boca del Monte, para evaluar las viviendas en riesgo y ejecutar acciones preventivas, como limpieza con maquinaria y regulación del tránsito.

(Foto: Conred)

Además, según INSIVUMEH, la saturación del suelo en todo el territorio nacional alcanza o supera el 90%, lo que aumenta la vulnerabilidad ante deslizamientos.

Al respecto, las autoridades elaboran un informe técnico que presentará las conclusiones sobre el estado del talud y recomendaciones para las autoridades.

(Foto: Conred)

Recomendaciones

Asimismo sugirieron a la población utilizar rutas alternas como avenida Petapa o carretera a El Salvador, además, comunicarse al 1520 para apoyo vial de Provial y reportar cualquier emergencia al 119 de CONRED.