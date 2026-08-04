Family Fest 2026 ofrece actividades para toda la familia

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Ofreciendo una agenda de actividades dirigidas a niños, jóvenes, padres y abuelos, Fundación Acompaña realizará la segunda edición de Family Fest 2026, en la Plaza Central de Ciudad Cayalá.

La cita al evento, que cuenta con el apoyo de Banco Industrial, es el próximo sábado 22 y domingo 23 de agosto, abriendo sus puertas desde las 8:00 de la mañana con ingreso gratuito para disfrutar de un festival de coros escolares, cinefórums, bingo familiar y espacios de convivencia orientados a promover el diálogo y el encuentro entre generaciones.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Uno de los invitados será el director, productor y conferencista español Juan Manuel Cotelo, quien participará en dos cinefórums abiertos al público. Durante la actividad se proyectarán las películas "El mayor regalo" y "Tengamos la fiesta en paz", seguidas de un conversatorio con los asistentes sobre temas relacionados con el perdón, la reconciliación, la esperanza y la vida familiar.

Como parte del programa también se desarrollará el Congreso Internacional "Inspirando Familias", dirigido a padres de familia, educadores y profesionales interesados en el desarrollo integral de niños y jóvenes.

El congreso contará con la participación de los especialistas Luis Manuel Martínez Domínguez, Ronald Bown, Carlos Beltramo y Pedro Chouciño, quienes compartirán herramientas para abordar algunos de los retos que enfrentan actualmente las familias.

De acuerdo con Fundación Acompaña, la primera edición de Family Fest, realizada en 2025, reunió a más de 3,500 asistentes, 1,200 familias y registró un 95% de participación en las actividades programadas.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

"Cuando una familia crece unida, aprende a dialogar y a descubrir su misión, toda la sociedad se beneficia", indicó el fundador de Fundación Acompaña, presbítero Antonio Porras, al referirse al propósito del encuentro.

Con esta segunda edición, Fundación Acompaña busca continuar impulsando espacios de formación y convivencia para las familias guatemaltecas.

Lo que debes saber

Family Fest 2026

Fechas: 22 y 23 de agosto de 2026.

22 y 23 de agosto de 2026. Horario: Desde las 8:00 horas..

Desde las 8:00 horas.. Lugar: Plaza Central, Ciudad Cayalá.

Plaza Central, Ciudad Cayalá. Ingreso al festival: Gratuito.

Gratuito. Entradas para el bingo familiar, los cinefórums y el Congreso Internacional "Inspirando Familias": disponibles en https://www.smartticket.fun/es.