Caída de ceniza afecta a comunidades cercanas al volcán de Fuego

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Más de 29 mil personas están siendo afectadas por la caída de ceniza derivada de las erupciones del volcán de Fuego.

El volcán de Fuego se encuentra en una fase intensa de erupción, lo que ha provocado que columnas de ceniza superen los 5,000 metros sobre el nivel del mar.

La ceniza volcánica se ha desplazado a distancias de hasta 130 kilómetros en dirección oeste, llegando a costas del Pacífico, frente al departamento de Retalhuleu, según informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Plantas han quedado cubiertas por las cenizas. (Foto: Redes sociales)

Sin embargo, las áreas más afectadas han sido las comunidades y municipios cercanos al volcán de Fuego, en donde la caída de ceniza ha sido más intensa.

La caída de ceniza ha sido de grandes magnitudes en las comunidades cercanas al volcán de Fuego. (Foto: Redes sociales)

En las últimas horas también se han reportado caída de ceniza en las comunidades de San Pedro Yepocapa, Chimaltenango.

Los habitantes han resultado afectados por la caída de ceniza. (Foto: Redes sociales)

De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), más de 29 mil personas estarían siendo afectadas por la dispersión de la ceniza, por lo que se recomienda utilizar mascarilla y tapar depósitos de agua.