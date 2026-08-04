Andy Leonardo Blanco y su huella imborrable en el voleibol de Guatemala

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Descubre la trayectoria deportiva de Andy Blanco, leyenda y referente del voleibol guatemalteco que ha brillado en el voleibol de sala y de playa, tanto a nivel nacional como internacional.

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Pocos deportistas guatemaltecos han logrado dejar una huella tan profunda en el voleibol centroamericano como Andy Alexis Leonardo Blanco.

El atleta ha construido una carrera llena de títulos, reconocimientos y actuaciones memorables que lo han convertido en uno de los máximos referentes del voleibol nacional, tanto en la modalidad de sala como de playa.

El izabalense ha representado a Guatemala en competencias internacionales. (Foto: COG)

El nombre de Andy Alexis Leonardo Blanco se ha consolidado como uno de los más importantes del voleibol guatemalteco y centroamericano.

Nacido el 27 de octubre de 1989 en Lívingston, Izabal, el atleta de 1.93 metros de estatura ha construido una destacada trayectoria tanto en el voleibol de sala como en el de playa, convirtiéndose en una de las principales figuras de este deporte en la región.

Desde sus primeras convocatorias a la Selección Nacional de Guatemala, Leonardo demostró un alto nivel competitivo, respaldado por su capacidad física, lectura de juego y liderazgo dentro de la cancha. Su rendimiento lo convirtió en uno de los pilares del combinado nacional.

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Uno de los mayores logros de su carrera llegó en la Copa Centroamericana Mayor de la Afecavol, donde lideró a Guatemala hacia un histórico tricampeonato invicto en las ediciones de 2017, 2018 y 2021.

Su sobresaliente desempeño le permitió ser reconocido como Jugador Más Valioso (MVP) en cada una de esas ediciones, reafirmando su condición de referente del voleibol centroamericano.

Su talento también ha brillado en el voleibol de playa. Junto a Luis García, ha representado a Guatemala en el Tour Continental Norceca, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como en torneos clasificatorios.

Ha sido un guía y líder para sus compañeros a lo largo de su carrera. (Foto: Norceca)

Actualmente, Andy Leonardo Blanco continúa ampliando su palmarés a nivel internacional. Recientemente fue pieza clave en la conquista del título del Final Four de Clubes con Jaguares UAM, confirmando que su experiencia, liderazgo y calidad continúan marcando la diferencia dentro de la cancha.

Con una carrera llena de éxitos y reconocimientos, el izabalense sigue siendo uno de los máximos exponentes del voleibol guatemalteco y un referente para las nuevas generaciones de deportistas.

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Logros individuales

Mejor puesto en voleibol de sala en El Salvador en 2018

Mejor sacador en voleibol de sala en El Salvador en 2018

Jugador Más Valioso (MVP) en voleibol de sala en El Salvador en 2018

Andy Blanco es uno de los máximos referentes del voleibol nacional en sala y playa. (Foto: COG)

Logros como jugador

Selección Juvenil de Guatemala desde los 15 años.

Campeón Centroamericano Juvenil de Voleibol de Sala en Costa Rica en 2007.

Quinto lugar en los Juegos Panamericanos de Voleibol de Playa en Guadalajara, México en 2011.

Tercer lugar en el Circuito Norceca de Voleibol de Playa de Manzanillo, México, en 2011.

Subcampeón Centroamericano Mayor de Voleibol de Playa en Belice en 2011.

Subcampeón Centroamericano Mayor de Voleibol de Playa en El Salvador en 2012.

Campeón Centroamericano Mayor de Voleibol de Playa en Nicaragua en 2013.

Tercer lugar en el Circuito Norceca de Voleibol de Playa en Guatemala en 2014.

Andy Leonardo Blanco (derecha) y Jason Hernández fueron piezas clave en el título de Jaguares UAM en el Final Four de Clubes. (Foto: voleibol_centroamérica)