Solo cuatro de 700 pandilleros capturados han sido procesados por terrorismo

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A pesar de la captura de presuntos pandilleros bajo la Ley Antipandillas, son pocos los procesados por terrorismo por falta de imputaciones.

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A casi un año de la entrada en vigor de la Ley Antipandillas, alrededor de 700 presuntos pandilleros han sido capturados.

Sin embargo, únicamente cuatro han sido procesados por el delito de terrorismo, según explicó el asesor jurídico del Ministerio de Gobernación (Mingob), Juan Carlos Ríos, durante una citación en el Congreso.

El retraso en ampliar la competencia de los juzgados de Mayor Riesgo dificultó la aplicación inicial de la normativa Antipandillas, según el Mingob. (Foto: Organismo Legislativo)

Ríos indicó que aunque las investigaciones identifican a muchos de los detenidos como integrantes de estructuras como Barrio 18 o Mara Salvatrucha, las acusaciones presentadas por el Ministerio Público (MP) no se han centrado en el delito de terrorismo.

"Aunque existan los informes criminales que determinan que pertenecen a una estructura criminal, ya sea Barrio 18 o Mara Salvatrucha, al final la sindicación que hace el Ministerio Público no lo hace por el tema del delito de terrorismo", detalló Ríos.

Gobernación justifica el bajo número de procesados por terrorismo debido a desajustes en el sistema de justicia tras la aprobación de la Ley Antipandillas. (Foto: Archivo/Soy502)

También explicó que otro de los elementos que influyó en la aplicación de la normativa fue el tiempo que tomó ampliar la competencia de los juzgados de Mayor Riesgo para conocer este tipo de procesos. Según indicó, ese ajuste retrasó la implementación de la normativa contemplada en la ley.

Según Ríos, en la actualidad se encuentran tres procesos distintos para la aplicación de la Ley Antipandillas:

El primero corresponde a las capturas realizadas por la Policía Nacional Civil (PNC)

El segundo, al trabajo de los fiscales encargados de presentar las imputaciones.

El tercero en la actuación del Organismo Judicial mediante los juzgados de Mayor Riesgo, que ahora conocen estos casos.

Añadió que las instituciones todavía se encuentran en una etapa de coordinación para que el proceso funcione de manera integral.