Jaycko Bourdet gana bronce para Guatemala en gimnasia artística

Jaycko Bourdet conquistó este martes la medalla de bronce en la prueba All Around de la gimnasia artística masculina.
OTRAS NOTICIAS: Muere Allan Nascimento, luchador brasileño de la UFC, a los 34 años
Tras su logro, se convirtió en el primer representante nacional de esta disciplina en subir al podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde no pudo esconder su emoción mientras sostenía la presea.
Bourdet firmó una destacada actuación al totalizar 75.550 puntos, resultado que le permitió quedarse con el tercer lugar de la clasificación general y aportar una nueva medalla para nuestros delegados.
La medalla de oro fue para el colombiano Ángel Barajas, con 81.100 puntos, mientras que la plata quedó en manos de su compatriota Keynher Vera, quien registró 79.800.
Con este resultado, la gimnasia artística le entrega a Guatemala su primera medalla en Santo Domingo 2026 y continúa ampliando la cosecha nacional en la justa regional.