Hermanos Rosario están en Guatemala para festejar los 500 años de Mixco

Los Hermanos Rosario están en el país para dar su show con motivo de los 500 años de Mixco.
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A través de las redes, los "Dueños del swing" festejaron su arribo al país prometiendo un evento inigualable.
"Llegamos a Guatemala y de aquí ya para Mixco, eso va a estar bomba, llegamos Los Rosario", dijeron desde el Aeropuerto Internacional La Aurora.
¿Cuándo es el concierto de Hermanos Rosario en Guatemala?
El concierto de Los Hermanos Rosario en Guatemala se llevará a cabo el 4 de agosto de 2026 a las 00:00 horas en la Zona 1 de Mixco.
La entrada no tiene ningún costo. El evento forma parte de la serenata a Mixco.