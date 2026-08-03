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Hermanos Rosario están en Guatemala para festejar los 500 años de Mixco

  • Por Selene Mejía
03 de agosto de 2026, 17:22
Hermanos Rosario están en Guatemala por las celebraciones de 500 años de Mixco. (Foto: Hermanos Rosario)

Hermanos Rosario están en Guatemala por las celebraciones de 500 años de Mixco. (Foto: Hermanos Rosario)

Los Hermanos Rosario están en el país para dar su show con motivo de los 500 años de Mixco. 

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A través de las redes, los "Dueños del swing" festejaron su arribo al país prometiendo un evento inigualable. 

"Llegamos a Guatemala y de aquí ya para Mixco, eso va a estar bomba, llegamos Los Rosario", dijeron desde el Aeropuerto Internacional La Aurora

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Fto: Municipalidad Mixco.

¿Cuándo es el concierto de Hermanos Rosario en Guatemala?

El concierto de Los Hermanos Rosario en Guatemala se llevará a cabo el 4 de agosto de 2026 a las 00:00 horas en la Zona 1 de Mixco. 

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Foto: Municipalidad de Mixco.

La entrada no tiene ningún costo. El evento forma parte de la serenata a Mixco. 

 

  

  

 

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