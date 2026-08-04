Ter Stegen deja el Barcelona y jugará a préstamo en el Ajax

Marc-André ter Stegen volverá a cambiar de aires. El Barcelona confirmó este martes que el guardameta alemán jugará cedido en el Ajax durante la temporada 2026-2027.
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El alemán se mudará a Países Bajos en busca de recuperar continuidad tras un complicado año marcado por las lesiones.
"El Barcelona y el Ajax han acordado la cesión de Marc-André ter Stegen hasta el 30 de junio de 2027", informó el conjunto azulgrana a través de un comunicado.
El arquero de 34 años volverá a salir a préstamo por segunda campaña consecutiva. En el segundo tramo de la temporada pasada defendió los colores del Girona, pero una lesión apenas le permitió disputar dos partidos y lo dejó fuera del Mundial.
Los problemas físicos han marcado las dos últimas temporadas del alemán, que llegó al Barsa en 2014 y conquistó una Liga de Campeones y siete títulos de La Liga.
En el conjunto neerlandés se reencontrará con Míchel Sánchez, técnico que lo dirigió durante su breve paso por el Girona, e intentará recuperar protagonismo después de perder la titularidad en el Camp Nou, donde Joan García se consolidó como dueño del arco.
"Marc tiene un historial excepcional y sus cualidades son ampliamente reconocidas. Es una incorporación inmediata para nuestro equipo", afirmó el director deportivo del Ajax, Jordi Cruyff, quien también coincidió con el guardameta durante su etapa en el Barcelona.
*Con información de AFP