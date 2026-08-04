¡No hay paso! Tráiler vuelca y derriba postes en San Miguel Petapa

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El tránsito ha sido afectado en el sector, por lo que las autoridades han informado sobre las rutas alternas.

Un aparatoso accidente de tránsito se suscitó la tarde de este martes 4 de agosto en el área conocida como la vueltona con dirección al sur, en el sector 11 de Villa Hermosa 1, en San Miguel Petapa.

En el lugar, un tráiler descontrolado terminó volcado tras impactar contra postes del tendido eléctrico, los cuales quedaron derribados. De manera preliminar se reportó que no hay heridos.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) indicó que, el paso ha quedado totalmente bloqueado sobre dicha ruta, ya que cables de alta tensión han quedado obstruyendo ambas vías.

Rutas alternas

Asimismo, las autoridades informaron que se mantendrán desvíos desde los siguientes puntos:

Bulevar Villa Hermosa hacia el sector 7 para buscar el circuito de Prados Villa Hermosa en dirección norte.

En dirección sur, únicamente por la ruta alterna Torres Petapa, Tubac.

Accidente en Prados de Villa Hermosa mantiene cierre vehicular en ambos sentidos. Utilice rutas alternas.#TransitoVN pic.twitter.com/Xz7d0qUoOT — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) August 4, 2026

Se recomienda conducir con precaución ante el tránsito lento en el sector.