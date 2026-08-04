¡No hay paso! Tráiler vuelca y derriba postes en San Miguel Petapa

El tránsito ha sido afectado en el sector, por lo que las autoridades han informado sobre las rutas alternas.
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Un aparatoso accidente de tránsito se suscitó la tarde de este martes 4 de agosto en el área conocida como la vueltona con dirección al sur, en el sector 11 de Villa Hermosa 1, en San Miguel Petapa.
En el lugar, un tráiler descontrolado terminó volcado tras impactar contra postes del tendido eléctrico, los cuales quedaron derribados. De manera preliminar se reportó que no hay heridos.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) indicó que, el paso ha quedado totalmente bloqueado sobre dicha ruta, ya que cables de alta tensión han quedado obstruyendo ambas vías.
Rutas alternas
Asimismo, las autoridades informaron que se mantendrán desvíos desde los siguientes puntos:
- Bulevar Villa Hermosa hacia el sector 7 para buscar el circuito de Prados Villa Hermosa en dirección norte.
- En dirección sur, únicamente por la ruta alterna Torres Petapa, Tubac.
Se recomienda conducir con precaución ante el tránsito lento en el sector.