Esto se sabe sobre la periodista María Teresa López Lima tras ser atropellada

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La conocida periodista de Antigua, Guatemala, María Teresa López Lima, tuvo un accidente vehicular en el que fue arrollada, este es su estado de salud.

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Soy502 conversó con la comunicadora tras su accidente de tránsito.

¿Cuál es el estado de salud de María Teresa López?

La corresponsal de Sacatepéquez dijo a Soy502 que sufrió una fuerte lesión en la pierna, una perforación que dejó un agujero profundo, cercano a una vena, que también fue lastimada y provocó que perdiera sangre.

"Pasé a sutura y tengo 36 puntos... también se me salió el líquido de la rodilla, me cauterizaron la vena", explicó.

López contó que le realizaron una tomografía para descartar hemorragia cerebral y en otras partes del cuerpo.

"Primero Dios todo sale bien, al final tengo mucha fe, en Dios y mi madre la Virgen Santísima", concluyó. En los próximos días seguirá en proceso de curación de la herida.

Foto: Oficial.

El accidente

María Teresa contó que viajaba en una motocicleta solicitada por aplicación rumbo a la radio donde labora, cuando esta colisionó con un vehículo.

Ella quedó en el suelo con la pierna lastimada, cuerpos de socorro la auxiliaron.

¿Quién es María Teresa López Lima?

Ejerce como comunicadora y corresponsal en el departamento de Sacatepéquez, especialmente en Antigua Guatemala y Alotenango.

Brinda información en radios de la localidad, además de en sitios de información en redes sociales.