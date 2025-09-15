Famoso chef en California roba tres bancos el mismo día

El chef Valentino Luchin, copropietario de un conocido restaurante en California, robó tres instituciones financieras.
El cocinero considerado como una estrella emergente en el mundo culinario y co propietario del restaurante Ottavio, fue arrestado tras haber sido descubierto al robar tres bancos de manera consecutiva durante un mismo día.
Esto ocurrió en el Distrito Central de San Francisco, testigos aseguraron que el chef ingresó a los bancos, a la ventanilla de las sucursales bancarias y entregó una nota escrita, luego los cajeros le entregaban varias bolsas.
El arresto del chef Valentino Luchin causó sorpresa en la comunidad californiana toda vez que es identificado como el ex chef ejecutivo del famoso restaurante local llamado North Beach.
Según el Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) Luchin fue identificado posteriormente y vinculado a otros robos dentro de la misma zona.
Valentino fue arrestado para ser ingresado a la Cárcel del Condado de San Francisco, acusado de múltiples cargos de robo e intento de robo; al parecer estuvo en una situación igual en 2018 cuando llevaba 18 mil dólares en efectivo, tras asaltar usando una capucha y un arma de aire comprimido.