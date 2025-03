El famoso youtuber italiano que visitó La Limonada en Guatemala

-

El famoso youtuber de riesgo, Zazza el Italiano, visitó Guatemala y cumpliendo con su estilo visitó La Limonada y observó la realización de carreras clandestinas.

"Calles prohibidas: Aquí ni la policía se atreve a entrar", es el título del último video del youtuber Zazza el Italiano, quien visitó Guatemala para incursionar en las peligrosas calles de colonia La Limonada, en la zona 5 de la ciudad.

El creador de contenido comparó La Limonada con la favelas en Bogotá, Colombia; y en Brasil. Aunque reconoció que en el lugar las personas realizan actividades cotidianas, afirmó: "Que no les engañe todo eso, aquí es la cuna de dos de las pandillas más grandes del país: La Mara Salvatrucha y el Barrio 18".

No había empezado a entrar, cuando un residente le advirtió que no ingresara. "Allá no te vayás a ir a meter porque te van a pis**".

En su trayecto se encontró con dos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) quienes también le recomendaron que no ingresara y "menos armado porque sería una declaración de guerra".

Contrario a lo que ha ocurrido en otros de sus videos, esta vez el youtuber se hizo acompañar por oficiales de la policía que iban de civil, normalmente ha ingresado solo a los lugares, a pesar de su alta peligrosidad.

Zazza quería ingresar a las zonas más peligrosas, pero los agentes que lo acompañaban le advirtieron que no debía hacerlo. Minutos después, comenzaron a notar la presencia de presuntos pandilleros que los estaban controlando con motocicletas.

"Es increíble cómo hay zonas donde el Estado prefiere quedarse al margen. Estado que tiene la fuerza y los medios para meterse. Pero el equilibrio y la calma que prefiere mantener", criticó.

Carreras clandestinas

Estando en Guatemala, Zazza el Italiano aprovechó no sólo para ver, sino que también para participar en las carreras clandestinas, que cada noche, principalmente los fines de semana se llevan a cabo en el país, aún cuando están prohibidas y las autoridades han intentado frenar.

"Fast and Furious Chapín", escribió en su video. En las imágenes se le ve no sólo observar, sino que también participar, aún cuando se encontraban en medio del tránsito.

Aún cuando llegó la policía, los mismos participantes de las carreras le indicaron que los agentes de la policía "se venden" por "100 o 200 quetzales".

"Por eso seguimos aquí... si quieren agarrarnos que nos agarren, les das 50, 100 (quetzales) y que chinguen a su p**ta madre", dijo uno de los corredores.

¿Quién es Zazza el Italiano?

Su nombre real es Federico Zompichiatti, nació en San Daniele del Friuli, al norte de Italia. Aunque estudió Comercio Internacional en la Universidad de Milán, terminó como coctelero y después vivió unos años en Australia, detalló el medio español Diario de Sevilla.

Con la pandemia su vida cambió. Comenzó con la realización de videos divertidos en YouTube, pero no le fue muy bien y se percató que necesitaba hacer algo diferente que captar la atención, así que visitó un mercado.

Al ver que esto le había funcionado, comenzó a estudiar el algoritmo, los colores y a medir sus capacidades. Se recordó que le daba muy bien relacionarse con la gente, sin importar su estatus social, así que se preguntó: "¿Y si me meto sólo a los barrios más complicados del mundo, en los más peligrosos?".

Se percató que nadie más lo hacía, así que empezó en barrios de Barcelona, luego viajó a toda Europa y Marruecos, se quedaba en hostales y buscaba los viajes más económicos.

Después de grabar unos 20 videos, abrió el canal Zazza el Italiano y comenzó a publicar, ahora cuenta con más de 2 millones de suscriptores y ha viajado por cientos de lugares en todo el mundo evidenciando cómo se vive en las áeras más marginales y peligrosas de cada país.