¡Desde México! El primer asistente en llegar al concierto de Ricardo Arjona (video)

El esperado primer concierto de Ricardo Arjona en Guatemala, parte de la gira "Lo que el Seco no dijo", atrajo a fanáticos al Teatro Nacional.
La noche de este viernes se llevará a cabo el primer concierto de Ricardo Arjona de su gira "Lo que el Seco no dijo", en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, más conocido como Teatro Nacional.
Dicho concierto está programado para las 20:00 horas este 31 de octubre. Sin embargo, desde tempranas horas se empiezan a hacer presentes los espectadores al Teatro Nacional.
En el lugar, la primera persona en llegar y hacer fila para ingresar fue Óscar Méndez, quien vino a Guatemala desde la Ciudad de México, debido a su gusto por la música por el cantautor guatemalteco.
Méndez indicó: "es la primera vez que visito Guatemala y es algo que me emociona mucho, ya que es la tierra que vio nacer a Arjona", mientras luce una playera de color rojo con la imagen de "El Flaco".
Además, mencionó que conoció a Ricardo Arjona hace 25 años, en esa ocasión fue en México en el Teatro Metropólitan y también en el programa "Otro Rollo", de Adal Ramones.