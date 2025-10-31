Video: Así fue el primer concierto de Arjona en el Teatro Nacional

Ricardo Arjona conmovió a sus seguidores al compartir un video de un show privado e íntimo, previo a su gira "Lo que el Seco no dijo". Arjona honró a los empleados del Teatro Nacional Guatemala y sus familias, considerándolos su "primer público".
El cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, compartió por medio de sus redes sociales un emotivo video la tarde de este jueves.
Dicha publicación se tituló "Los amigos del teatro y sus familias. Nuestro primer público. Mucha emoción. Cosas de Guate".
En las imágenes se observa a Arjona brindando, lo que consideró una pequeña función sobre el escenario, y compartiendo con los empleados del Teatro Nacional y sus familiares.
Siendo esto una iniciativa de él, para que estas personas fueran las primeras en ver la previa de su gira "Lo que el Seco no dijo", acto que realizó pasado martes 28 de octubre a las 18:00 en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Además, recibió un regalo por parte de una integrante del público, quien le indicó que era una copia de lo que Arjona le escribió al teatro en su llegada al mismo en 1989.
"Para los amigos del Teatro Nacional, aquí alguien cantó y dijo: la verdad Jesús es verbo no sustantivo", es la frase escrita por el cantautor en aquel entonces.