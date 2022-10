Ella es la joven ecuatoriana que se quitó la ropa en pleno concierto de Arjona

La ecuatoriana que se desnudó en pleno concierto de Ricardo Arjona fue identificada y es una reconocida doctora.

Sara Falcones, de 29 años, es la nueva protagonista del concierto de Ricardo Arjona que se realizó el 30 de septiembre en Guayaquil, Ecuador. Esto tras tomar la decisión de desnudarse en el evento.

De acuerdo con el medio "Extra" de Ecuador, la mujer es una doctora y se unió al fans club de su país del guatemalteco durante este 2022.

(Foto: EXTRA/Cortesía)

Asimismo, el medio citado mencionó que la opción de desnudarse en pleno concierto de la ecuatoriana fue su plan B, pues ella tenía previsto llevar un cartel para llamar la atención del intérprete de "Como Duele".

Así ocurrió la inesperada acción

Sin embargo, las "Cavernícolas", como se hacen llamar las fanáticas, le mencionaron que no era permitido el ingreso de este material, por lo que ella actuó de esa manera mientras Arjona cantaba la canción de "Desnuda".

A diferencia de otras seguidoras de Arjona que únicamente han quedado en ropa interior, Sara se la quitó, razón por la que se ha vuelto más llamativa su acción.

"Tenía que sacar algo del concierto, por lo menos para captar su atención y todo salió en último momento. Al principio me dio vergüenza, por eso al inicio solo me saqué la blusa, pero vi que seguía cantando y no pasaba nada, pero ya cuando me saqué el sostén, él me tiró un beso volado", dijo la mujer.

Mira aquí el video

Según Sara, el gesto que Arjona tuvo con ella al ver lo que había hecho fue muy significativo para ella, y sostuvo que el sacrificio valió la pena. No obstante, mencionó al "Extra" que su idea no fue muy original, pues no es la primera vez que una mujer se desnuda en pleno concierto.

La ecuatoriana es muy fan de Arjona y mencionó que no se ha perdido ningún espectáculo del guatemalteco, pero sí es la primera vez que asiste a una localidad VIP, razón por la que no perdió la oportunidad de desnudarse.