Fans aseguran haber visto a Juan Gabriel en París

Un grupo de turistas latinos captaron a un hombre muy parecido a Juan Gabriel, asegurando que se trataba del cantante.
A través de las redes sociales los jóvenes grabaron el momento en el que se encontraban en un restaurante, cuando notaron que entre un grupo de comensales y se encontraba la persona con u n parecido asombroso.
Esta aparición generó especulaciones acerca de la muerte del cantante cuyo legado trasciende generaciones.
El fallecimiento de El Divo de Juarez ha estado rodeado de mitos, ya que muchos dicen que sigue vivo y habría fingido su muerte para tener una nueva vida.
El hombre a quien relacionan con el cantante es canoso, son cabello ondulado y las facciones del famoso. Su forma de vestir también es igual a la de la estrella mexicana.
De inmediato hubo una conversación en la web donde unos dicen que es alguien igual, mientras otros aseguran que se trata de él.
