Caso Farruko Pop: el video presentado por el MP y clave para esclarecer el crimen

-

El prófugo explica, en un video, cómo ocurrió el crimen de Farruko Pop, según él, el asesinato fue cometido sin autorización del Barrio 18.

Este jueves 4 de septiembre se reanudó el juicio en contra de dos personas acusadas del asesinato de Jorge Sebastián Pop, conocido artísticamente como Farruko Pop, quien fue hallado sin vida en mayo de 2024 en una vivienda abandonada en la zona 18 de la capital.

MP muestra video de un implicado prófugo explicando cómo ocurrió el crimen de Farruko Pop. (Foto: Redes Sociales)

Durante la audiencia, el Ministerio Público (MP) presentó como prueba un video extraído de un celular vinculado al caso. En la grabación aparece Hilario Velásquez, actualmente prófugo de la justicia, conversando por teléfono con otra persona sobre lo ocurrido el día del crimen.

La reproducción del video también fue compartida a través de las redes sociales, donde se observa a Velásquez relatar cómo sucedió el asesinato de Jorge Sebastián Pop.

En su relato, Velásquez menciona a varias personas presuntamente presentes durante el hecho violento, entre ellas Sara, Beberly, Isis, Elton, Carlo, Héctor y él mismo. Según se escucha en la grabación, estas personas estaban en el lugar cuando Farruko Pop fue atacado.

Velásquez afirma que la decisión de "darle trabajo a Farruko", una expresión usada comúnmente como sinónimo de asesinato dentro de estructuras criminales, fue tomada sin su autorización ni la del liderazgo del Barrio 18.

Video filtrado desde celular revela nombres y detalles del asesinato de Farruko Pop. (Foto: Redes Sociales)

"Ese día que pasó eso me escribió: 'Le vamos a dar trabajo a Farruko'. Yo no esperaba que hicieran eso", se le escucha decir en el video. "Cuando escuché el disparo, la Sara salió y me dio el cuete... ¿Y quién le dijo a esa... que hiciera eso?", cuestiona.

Además del video, el MP también presentó otros elementos de prueba, entre ellos la gorra que Farruko Pop llevaba el día de su desaparición, la cual fue identificada en el lugar donde fue hallado su cuerpo.

En el video prófugo admite participación en muerte de Farruko Pop. (Foto: Wilder López/Soy502)

El juicio se desarrolla en el Tribunal Décimo de Sentencia Penal, que continúa recibiendo testimonios y pruebas documentales para esclarecer el crimen