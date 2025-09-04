Caso Farruko Pop: perito revela como hallaron el cuerpo

-

Un testigo anónimo llevó a las autoridades hasta el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Farruko Pop.

El Tribunal Décimo de Sentencia reanudó este jueves el juicio contra Carlos Roberto López Ortiz y Marcos Daniel Zunun como coautores del asesinato de Jorge Sebastián Pop, conocido como "Farruko Pop". Durante la audiencia, una perito forense relató con detalle cómo se encontró el cuerpo sin vida del joven, el 25 de mayo de 2024.

Perito confirma que testimonio anónimo fue clave para ubicar el cuerpo de Farruko Pop. (Foto: Wilder López/Soy502)

La perito explicó las condiciones en que fue localizado el cadáver y los procedimientos realizados en la escena para preservar evidencias y ayudar a determinar las causas de la muerte.

Indicó que acudió a dos direcciones, descritas en el informe, que le fueron proporcionadas por una persona que no se identificó. Esta persona dijo al investigador que habían llevado a Sebastián Pop a una de las casas y que él había ingresado a la otra.

Además explicó que se le pidió a la Fiscalía la orden de allanamiento para ambas viviendas, pero debido a que era muy tarde, no se pudo ingresar el 24 de mayo, sino hasta el día siguiente. Al entrar a esa casa, encontraron que los bomberos voluntarios ya habían iniciado una pequeña excavación que no habían profundizado.

Al continuar la búsqueda, hallaron el cuerpo de una persona fallecida envuelta en una sábana, la perito señaló que se coordinó con los bomberos para extraer y sacar el cuerpo.

Casa abandonada por amenazas de pandilleros fue la tumba de Farruko Pop, según perito. (Foto: Wilder López/Soy502)

En su relato explicó, que en la otra vivienda se encontraron dos armas de fuego: una mini Uzi y una escopeta, envases, una camiseta con posibles manchas de sangre, la gorra que Sebastián llevaba el día de su desaparición y un recibo con su nombre.

Un recibo en su camisa, era el comprobante de pago de su colegiatura cursaba primero básico. (Foto: Redes Sociales)

Luego, se coordinó con la unidad del sector para trasladar el cuerpo al INACIF, donde también se solicitó la hoja de ingreso del cadáver, con lo que se dio por concluida la fase de investigación del caso, informó la perito.

En un inmueble se encontraron 2 armas de fuego una mini uso y una escopeta, (Foto: Wilder López/Soy502)

Testigo anónimo

El relato de este testigo, que tiene un pequeño local en el mercado El Limón, en la zona 18 de la capital, fue fundamental para ubicar las viviendas donde finalmente fue encontrado el cuerpo del joven.

Según relató la perito forense ante el Tribunal Décimo de Sentencia, el informante explicó que había escuchado a personas del sector comentar que en una de las casas cercanas "habían enterrado a alguien", y que, según los rumores, se trataba de Farruko Pop. A pesar del miedo, el testigo accedió a dar detalles, aunque dejó claro que no podía revelar más información ni su identidad por temor a represalias. "No puedo decir más, por miedo a represalias, vivo en esta zona y tengo familia", aseguró.

La perito señaló que la casa donde fue encontrado el cuerpo de Farruko Pop estaba abandonada por sus dueños. (Foto: Redes Sociales)

El testigo indicó que en una de las casas llevaron a Farruko Pop y que en la otra, según le informaron, fue donde lo enterraron. Ambas viviendas están ubicadas en un área donde pocos vecinos se atreven a hablar con las autoridades por el temor que sienten.

La perito señaló que la casa donde fue encontrado el cuerpo de Farruko Pop estaba abandonada por sus dueños, quienes habrían dejado el lugar debido a amenazas de pandilleros que controlan la zona.

Al ingresar, no encontraron a nadie adentro; las puertas estaban abiertas, sin candados ni ningún tipo de seguridad, por lo que solo tuvieron que empujarlas para entrar. Además, destacó que los vecinos mantienen un silencio absoluto y evitan cualquier contacto, especialmente con la policía.