Caso Farruko Pop: "El Lobo" ordenó eliminar a implicados en el crimen, según testigo

-

Tras la muerte de Farruko Pop, "El Lobo" habría ordenado represalias contra los implicados, según detalló el MP.

El juicio por el asesinato del joven Jorge Sebastián Pop, conocido como Farruko Pop, reveló este jueves 4 de septiembre detalles sobre el funcionamiento interno del Barrio 18 y cómo una ejecución no autorizada desencadenó en una serie de represalias mortales.

Un testigo dentro del caso expuso ante el tribunal el orden jerárquico de la estructura criminal involucrada, indicando que Aldo R. Ochoa, conocido como alias "El Lobo" es el máximo líder de la clica y el responsable de autorizar o prohibir crímenes.

Participantes en crimen de Farruko Pop habrían sido ejecutados por el Barrio 18. (Foto: Redes Sociales)

Según declaró, los implicados no consultaron con él antes de ejecutar el asesinato de Farruko Pop, y esa violación a las reglas internas provocó consecuencias graves.

"Si El Lobo no lo autoriza, no se ejecuta. Y en este caso, no lo hicieron", dijo el testigo.

Mataron a Farruko en un punto donde también se hallaron armas de fuego. Eso "quemó" el lugar y todos fueron descubiertos. "Por eso, "El Lobo" ordenó eliminar a todos los que participaron", relató el testigo ante el tribunal.

Crimen de Farruko Pop fue sin permiso de “El Lobo”, quien luego mandó a eliminar a los responsables. (Foto: Wilder López/Soy502)

El Ministerio Público también presentó como prueba un video extraído de un celular vinculado al caso, en el que aparece Hilario Velásquez, uno de los implicados, conservaba por teléfono y reconoció detalles del crimen.

Video filtrado desde celular revela nombres y detalles del asesinato de Farruko Pop. (Foto: Redes Sociales)

Velásquez, quien tenía orden de captura y figuraba como prófugo, habría sido asesinado por miembros de su propia estructura, según lo señaló un perito, aunque su muerte aún no ha sido confirmada oficialmente. Se presume que su cuerpo podría estar enterrado en una vivienda de la colonia El Limón, zona 18.

Estas revelaciones refuerzan la tesis de que el asesinato de Farruko Pop fue un acto cometido al margen del control interno del Barrio 18, lo cual desencadenó la ejecución de los responsables por parte de la misma organización.

Carlos Roberto López Ortiz y Marcos Daniel Zunún acusados por su presunta participación en el asesinato de Jorge Sebastián Pop. (Foto: Wilder López/Soy502)

Testigo protegido

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó la declaración del testigo protegido identificado como "B", quien relató los hechos ocurridos la noche del asesinato de Jorge Sebastián Pop, conocido como Farruko Pop.

Según su testimonio, varios miembros de la estructura, incluidos Elton, Marco, Hilario, Sara, Carlos y Beverly, estuvieron presentes el día del crimen.

El testigo afirmó que, al preguntar por el joven, Farruko Pop le dijeron que había llegado tarde y que "el muchacho ya estaba muerto en el cuarto". Fue Slim, uno de los implicados, quien le dio esa información y luego le ordenó vigilar mientras otros sacaban el cuerpo en un vehículo.

"Me quedé varias horas observando. Lo que más me pareció extraño fue que, después de unos minutos, le entregaron una pala y una piocha a Kevin, quien luego se fue a vender unas cosas", declaró.

Testigo revela jerarquía del Barrio 18 y castigo por crimen no autorizado. (Foto: Wilder López/Soy502)

Desde el balcón, el testigo observó a un grupo de jóvenes, entre ellos, uno conocido como Chacal, Marcos, David y otro como Zorra, pasar por el lugar. Unos 15 a 30 minutos después, vio a varias mujeres, identificadas como Sara, Beverly, Rosa, Jacky, Camila y Saira, entrar con una bolsa negra a la vivienda donde ocurrieron los hechos.

Poco después, el testigo vio salir a todos cargando lo que describió como un bulto "en forma de pescadito", que llevaron por un callejón. Aseguró que no los volvió a ver salir y que el cielo comenzaba a aclarar cuando todo terminó.

Testigo revela jerarquía del Barrio 18 y castigo por crimen no autorizado. (Foto: Wilder López/Soy502)

Slim, según indicó el testigo, le pidió que no hablara con las mujeres, que les quitaría los teléfonos y que abandonara la colonia. Esa misma noche, le enviaron dinero. Más tarde, se encontró con Marcos, quien según su testimonio le confesó sentirse triste por lo ocurrido y dijo que "iban a corregir a las patojas".

Carlos Lopez implicado en el asesinato de Farruko Pop asegura que el ni vio a "ese patojo".



Asegura que es inocente, que se dedicaba a trabajar y que ahora está perdiendo su vida en un preventivo. pic.twitter.com/J7MCCIxN9o — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 17, 2024



