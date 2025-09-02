Crimen en zona 1: asesinan al abogado de "El Lobo" y María Martha Castañeda

Durante la jornada de este martes 2 de septiembre, se reportó un ataque armado en la zona 1 capitalina. Se confirmo que se trata del reconocido abogado Edwin Mayen.
Al mediodía de este martes 2 de septiembre se registró un ataque armado en la 3ra. Avenida entre la 6ta. y 5ta. calle de la zona 1 capitalina, en las cercanías del Conservatorio Nacional de Música.
Dos fuentes cercanas confirmaron a Soy502 que el abogado fallecido es Edwin Estuardo Mayen García, de 59 años.
Según explicaron, el ataque ocurrió en las afueras de su despacho ubicado en el sector donde ocurrió el ataque armado.
De acuerdo con información preliminar, el fallecido, abogado de profesión, habría sido víctima de un atentado armado en 2014 y llevaba casos de alto impacto. Aldo Dupie Ochoa Mejía, "El Lobo", líder del Barrio 18 y María Marta Castañeda, pareja del pandillero, eran sus clientes.
Según familiares y conocidos que llegaron al lugar, Mayén García murió a causa de múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en la cabeza.
Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes en la escena para iniciar con la investigación del caso.