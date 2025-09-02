Crimen en zona 1: asesinan al abogado de "El Lobo" y María Martha Castañeda

Al mediodía de este martes 2 de septiembre se registró un ataque armado en la 3ra. Avenida entre la 6ta. y 5ta. calle de la zona 1 capitalina, en las cercanías del Conservatorio Nacional de Música.

Dos fuentes cercanas confirmaron a Soy502 que el abogado fallecido es Edwin Estuardo Mayen García, de 59 años.

El fallecido era el abogado de "El Lobo" y su esposa María Martha Castañeda. (Foto: Redes sociales)

Según explicaron, el ataque ocurrió en las afueras de su despacho ubicado en el sector donde ocurrió el ataque armado.

De acuerdo con información preliminar, el fallecido, abogado de profesión, habría sido víctima de un atentado armado en 2014 y llevaba casos de alto impacto. Aldo Dupie Ochoa Mejía, "El Lobo", líder del Barrio 18 y María Marta Castañeda, pareja del pandillero, eran sus clientes.

Según familiares y conocidos que llegaron al lugar, Mayén García murió a causa de múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en la cabeza.

La víctima falleció por impactos de bala en el cráneo. (Foto: Bomberos Municipales)