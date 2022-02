Farruko rompe en llanto en pleno escenario de Premio Lo Nuestro (video)

El cantante fue homenajeado y tras recibir un galardón por su trayectoria no pudo contener las lágrimas por la transición que vive actualmente.

OTRAS NOTICIAS: El motivo que llevó a Farruko a retirarse de la música y pedir perdón por sus letras

La noche del jueves 24 de febrero, se llevó a cabo Premio Lo Nuestro 2022, una de las galas más importantes de la música latina.

Dicha premiación estuvo llena de muchas sorpresas y momentos inolvidables, uno de estos estuvo a cargo de Farruko, quien luego de interpretar el tema "Pepas" fue homenajeado.

El artista recibió el premio a la "Excelencia Urbana" de manos de sus hijos y fue allí cuando rompió en llanto, posteriormente, emitió un emotivo y conmovedor mensaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ⛽️167 (@farruko)

“Se siente grandioso, se siente glorioso. No he agarrado el premio, porque el premio fueron los que me lo dieron”, dijo visiblemente emocionado, haciendo referencia a sus hijos.

“Les agradezco el reconocimiento, les agradezco el cariño por todos estos años, les agradezco por darle de comer a mi familia. Gracias por tantos momentos lindos”, dijo entre lágrimas.

Dijo ante los asistentes que no hablaría de religión, pero sí de las cosas que pasan en el mundo, tal y como las dejan ver las noticias. Pidió a las personas que amen a su prójimo y hagan el bien.

"Ama a tu prójimo, ama a tu enemigo, perdona y sé perdonado, ten compasión de los demás. Que Dios me los bendiga, gracias. Bendición y gracias", culminó.

Farruko ha estado bajo los reflectores durante las últimas semanas desde que anunció su retiro de la música urbana.

Se disculpó por el contenido de sus canciones en medio de un acto de arrepentimiento durante su concierto realizado la noche del 11 de febrero en el FTX Arena de Miami, también reconoció a Dios como su único salvador durante su interpretación.

Luego de esa noticia, que le dio la vuelta al mundo y fue de las más comentadas en redes sociales, la noche del jueves en la premiación, Farruko dejó en claro que no se retirará de la música, pero que sí está en un proceso de transición para mostrarle a su público lo que será su mejor versión.

*Con información de Diario Libre.