Lo que provocó una amenaza de bomba en un aeropuerto de Texas

Una amenaza de bomba dirigida a un vuelo de United Airlines procedente de Houston paralizó por completo las operaciones en el Aeropuerto Ronald Reagan (DCA) de Washington DC.

La actividad en el Aeropuerto Ronald Reagan de Washington D.C se detuvo por completo.

Una amenaza de bomba terrorista dirigida a un vuelo de United Airlines, proveniente de Houston, Texas, generó la movilización de las autoridades en el área metropolitana de Washington, D.C. la mañana del 4 de noviembre.

Sobre la alerta el secretario del Departamento de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó a través de la red social X que la advertencia estaba relacionada con ese vuelo específico.

El avión fue conducido a una zona aislada dentro del aeropuerto mientras los pasajeros descendían y eran trasladados en autobús hacia la terminal, según un portavoz de la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Washington.

El UAL512 está en una zona aislada del Aeropuerto Nacional Reagan con gran presencia de servicios de emergencia.



El ATC dijo: "Siento tener que hacerles esto... Tenemos un informe de bomba no confirmado... Tenemos que alejarlos del aeropuerto."

Mientras se desarrollaba el operativo de seguridad, todos los vuelos quedaron en espera. United Airlines evitó emitir declaraciones y remitió las consultas al Buró Federal de Investigación (FBI), entidad que asumió el control de las investigaciones, de acuerdo con la agencia Associated Press.

Después de las verificaciones correspondientes, Duffy anunció que las operaciones del aeropuerto se reanudaron alrededor de la 1:30 de la tarde, hora del Este.

Sin embargo, los efectos del incidente se prolongaron. La Administración Federal de Aviación (FAA) registró un promedio de 51 minutos de retraso en los vuelos de salida, con algunos casos que superaron las dos horas.

A esto se suman las demoras ocasionadas por el cierre parcial del gobierno, que mantiene una afectación constante en la programación aérea.