FBI ofrece recompensa por hallar a familia guatemalteca desaparecida en EE. UU.

La familia Choc desapareció desde el pasado 30 de enero, en lo que se presume fue un secuestro.

El FBI está ofreciendo una recompensa de hasta $15 mil dólares por información que permita ubicar a los tres integrantes de la familia Choc, desaparecida en Alabama desde finales del mes pasado.

Las autoridades han señalado que Aurelia Choc Cac, de 40 años, y a sus hijos Niurka Zuleta Choc y Anthony García Choc, fueron vistos por última vez el 30 de enero en su vivienda en Theodore, aunque se reportó su desaparición hasta el día siguiente.

Según la investigación, en el interior de la residencia se hallaron indicios de posible forcejeo y rastros de sangre. Además, en el lugar estaban pertenencias de valor de la familia, incluidos sus teléfonos celulares. Por ello, se presume que se trató de un secuestro.

La Oficina del Alguacil del Condado de Mobile informó que el 10 de febrero arrestó a Juan Carlos Argueta Guerra, un salvadoreño de 31 años, quien enfrenta tres cargos de secuestro vinculados al caso. Sin embargo, hasta ahora el sospechoso se ha negado a cooperar con los detectives y no se tiene rastro de los guatemaltecos.

La guatemalteca Aurelia Choc Cac y sus hijos Niurka Zuleta Choc y Anthony García Choc desaparecieron desde el pasado 30 de enero. (Foto: Oficina del Alguacil del Condado de Mobile)

Características

Ante la situación, el FBI pidió a la población proporcionar cualquier dato que ayude a localizar a las víctimas, señalando que incluso información mínima puede ser clave para la investigación.

Aurelia mide 1.52 metros, pesa unos 63 kilos y tiene cabello negro; fue vista con una chaqueta granate y pantalones deportivos color canela. Niurka, de 17 años, mide 1.55 metros, pesa 45 kilos y también tiene cabello negro; vestía blusa negra y pantalones a cuadros.

En tanto, Anthony, de dos años, pesa unos 13.6 kilos y fue visto con sudadera con capucha de dibujos animados y jeans azules.

Las autoridades indicaron que las pistas pueden enviarse a la línea 1-800-CALL-FBI, a oficinas locales del buró o mediante el portal oficial de denuncias en línea: https://www.fbi.gov/wanted/kidnap/the-choc-family.

El FBI indicó que cualquier información podría ayudar a encontrar a la familia. (Imagen: FBI)

*Con información de FBI y FOX10 News