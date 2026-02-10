Realizan allanamientos por familia guatemalteca desaparecida en EE. UU.

-

La búsqueda de la familia de origen guatemalteco continúa y las autoridades tratan de localizar indicios y a presuntos responsables.

EN CONTEXTO: Hijas de Aurelia Choc claman por el regreso de su mamá y hermanos

La búsqueda de la guatemalteca Aurelia Choc Coc y sus hijos, Niurka y Anthony, se extendió a los condados de Mobile y Baldwin, Estados Unidos, a más de 16 kilómetros del lugar donde fueron vistos por última vez hace más de una semana.

El alguacil del condado de Mobile, Paul Burch, confirmó que una persona fue detenida para ser interrogada tras una parada de tráfico en Baldwin, aunque hasta ahora no se han realizado arrestos. Asimismo se reportó que otro individuo habría huido de la escena y que las autoridades lo estaban buscando en una zona boscosa.

En tanto, agentes locales y federales allanaron el Lloyds Mobile Home Park, un parque de casas móviles en Theodore, luego de recibir información de que alguien vinculado al caso vivía allí. También ejecutaron una orden de registro en una vivienda en Apache Run.

La guatemalteca Aurelia Choc y sus hijos menores de edad llevan más de 10 días desaparecidos. (Foto: MCSO)

Vecinos dijeron que los oficiales mostraron fotos y preguntaron por una camioneta negra. "Parecía que buscaban pistas o personas específicas", comentó Todd Tait, residente del área.

La semana pasada, investigadores recorrieron casa por casa en Dawes Creek para recolectar videos de vigilancia y luego revisaron un estanque cercano con una unidad de buceo. "Hay cosas que despertaron nuestro interés y las estamos siguiendo", dijo Burch, quien afirmó que se está trabajando 24 horas al día para dar con el paradero de la familia.

Cabe recordar que Aurelia y sus hijos fueron vistos por última vez en su residencia el pasado 30 de enero. En la escena se hallaron rastros de sangre y otros signos de lucha, además de las pertenencias de valor de las víctimas. Con base en ello, se presume que se los llevaron en contra de su voluntad.

Las autoridades estadounidenses siguen en la búsqueda y localización de la familia guatemalteca. (Foto: Lagniappe Mobile)

*Con información de FOX10 News