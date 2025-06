Fecha y hora confirmadas del juego de Guatemala ante Canadá

-

Canadá será el rival de la Selección de Guatemala en los cuartos de final de la Copa Oro, al concluir en el primer lugar del Grupo B.

MÁS DE LA SELECCIÓN: "De aquí me voy a ir cuando me corran", Tena tiene claro su futuro en Guatemala

A los canadienses les bastaron 3 minutos para quedarse con el triunfo en el Shell Energy Stadium gracias a las anotaciones de Jonathan David (minuto 53) y de Tajon Buchanan (56).

vs . Only one moves on. pic.twitter.com/pFYx4geoXg — Gold Cup (@GoldCup) June 25, 2025

Los de la "hoja de maple" cerraron como líderes de su bloque con 7 puntos. La última vez que Guatemala les ganó fue 2-0, el 18 de agosto del 2004 en condición de visita por la eliminatoria mundialista rumbo a Alemania 2006.

El partido se disputará el domingo 29 de junio, a las 2:00 p. m., en el U.S. Bank Stadium, de Minneapolis, en Minnesota.

The Gold Cup knockout stage is set!

https://t.co/SCM2aOB7iP — Gold Cup (@GoldCup) June 25, 2025

El otro clasificado del Grupo B fue Honduras, que le ganó el duelo directo por el segundo lugar a Curazao 2-1 con goles de Jorge Álvarez (32) y Luis Palma (90+1). El empate transitorio fue un autogol del guardameta Edrick Menjívar.