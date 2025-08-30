Fecha y hora para los juegos de Xelajú en la Copa Centroamericana

-

Xelajú es el único equipo guatemalteco que disputará los cuartos de final de la Copa Centroamericana, luego que el campeón nacional Antigua sucumbiera ante Saprissa y el subcampeón Municipal se quedara a la orilla de firmar la épica contra Herediano.

MÁS FÚTBOL: Municipal iguala ante Herediano y queda fuera de la Copa Centroamericana de Concacaf

Los chivos se medirán al Sporting San Miguelito, de Panamá, en la serie que da el boleto a las semifinales.

El equipo que dirige el cobanero Amarini Villatoro quedó sembrado en la quinta casilla de la clasificación general, por ser segundo de su grupo, por lo tanto, deberá afrontar el primer duelo de la llave en casa (25 de septiembre en el Cementos Progreso), y cerrará de vista (2 de octubre) en la ciudad panameña Penonomé, Coclé.

Clasificación que define los Cuartos de Final de la Copa Centroamericana



Ganadores de grupo segundos lugares pic.twitter.com/fCdPgti1fu — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 29, 2025

Cabe recordar que los cuatro semifinalistas del torneo, clasificarán automáticamente a la Copa de Campeones de la Concacaf (donde también participan equipos de la MLS y Liga MX), mientras que los perdedores de los cuartos de final se enfrentarán entre sí por dos boletos vía repechaje.

Todos clasificados

Real España dio la sorpresa al golear 4-0 al San Miguelito para clasificarse a la siguiente ronda, dejando fuera a los rojos. Honduras es el único país que logró meter a todos sus representantes a la fase final (Real España, Motagua y Olimpia).

Definido el camino de Xelajú MC en cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf... ❤️⚽️✈️ pic.twitter.com/4cUkqWvj0D — Club Xelaju MC (@Xelaju_Oficial) August 29, 2025

Costa Rica, que tenía 4 equipos, solo pudo obtener dos boletos (el bicampeón defensor Alajuelense y Cartaginés). Panamá clasificó a dos de tres (SM y Plaza Amador). Por Guatemala solo quedó Xelajú, mientras, El Salvador, Nicaragua y Belice se quedaron sin representación.