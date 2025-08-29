Municipal iguala ante Herediano y queda fuera de la Copa Centroamericana de Concacaf

-

Los rojos quedan fuera del certamen regional luego de protagonizar un partido de locura en territorio costarricense.

Municipal peleó con todo lo que tenía para igualar 4-4 frente a Herediano en Costa Rica, pero no fue suficiente y quedó eliminado de la Copa Centroamericana por diferencia de goles, respecto al Real España de Honduras, en el grupo B.

Los rojos siempre tuvieron que venir de atrás, buscando la consigna de remontar para clasificar a los cuartos.

Elías Aguilar se encargó de adelantar al cuadro florense en un tiro libre directo al que no llegó Kénderson Navarro, al minuto 22.

Rudy Barrientos colocó la igualdad 10 minutos después (32), cuando recibió un pase entre líneas de Yasnier Matos y definió con una barrida ante el portero Anthony Walker.

En la segunda mitad, Cristian Jiménez derribó a Joshua Navarro en el área y Brian Rubio devolvió la ventaja a los de casa en el 67, aunque fue por poco tiempo, pues tras la reanudación, en un tiro libre ejecutado por Pedro Altán, apareció José Mena para marcar de cabeza (68).

El ida y vuelta continuó, y al 71, el cubano Marcel Hernández volvió a vencer a Navarro con un testarazo, pero su compatriota Yúnior Pérez sacó un zurdazo desde fuera del área para volver a nivelar todo (74).

Anthony Walker, portero del cuadro tico, evitó la debacle con un par de atajadas vitales, primero ante Barrientos (83), y luego contra Altán en una falta directa (89).

Finalmente, el mexicano Rubio liquidó todo al concretar de cabeza justo al 90, aunque no le sirvió de nada al cuadro del timonel Hernán Medford, ex rojo.

Pedrito, en tiempo de reposición (90+2) definió el 4-4 con su lujosa definición de zurda, pero de nada sirvió.

Con los resultados quedó definido el rival de Xelajú, el único equipo guatemalteco clasificado a la fase por el título, que ahora deberá enfrentar a San Miguelito de Panamá, en una serie a ida y vuelta, con fechas todavía por definir.