Fechas, horarios y sedes confirmadas para juegos de Guatemala

La Concacaf confirmó los horarios, las fechas y las sedes de los seis partidos que disputará la Selección de Guatemala, en la ronda final de la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

La Bicolor, que integra el Grupo A, junto a Panamá, El Salvador y Surinam, jugará sus tres partidos de local en el Estadio Cementos Progreso.

El estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores se encuentra en remodelación y no estará disponible para noviembre, cuando Guatemala cierra la eliminatoria con dos partidos de local.

Debutará y cerrará en casa. El primer juego será ante los cheros el próximo jueves, 4 de septiembre, a las 8:00 de la noche, y el último ante Surinam el martes, 18 de noviembre, a las 7:00 p. m. Todos los partidos de la última jornada se disputarán en simultaneo.

Guatemala busca clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo mayor. El primer lugar del bloque obtendrá su boleto.

Los dos mejores segundos (de tres grupos) avanzarán al Play-Off Intercontinental de la FIFA, que se jugará en marzo de 2026, en donde se darán los últimos dos pases al Mundial.

Calendario completo

Septiembre

Guatemala - El Salvador 8:00 p. m.

Jueves, 4 de septiembre

Estadio Cementos Progreso

Panamá - Guatemala 8:00 p. m.

Lunes, 8 de septiembre

Estadio Rommel Fernández

Octubre

Surinam - Guatemala 3:00 p. m.

Viernes, 10 de octubre

Estadio Dr. Ir. Franklin Essed Stadion

El Salvador - Guatemala 8:00 p. m.

Martes, 14 de octubre

Estadio Jorge "El Mágico" González

Noviembre

Guatemala - Panamá 8:00 p. m.

Jueves, 13 de noviembre

Estadio Cementos Progreso

Guatemala - Surinam 7:00 p. m.

Martes, 18 de noviembre

Estadio Cementos Progreso