Fechas, horarios y sedes confirmadas para juegos de Guatemala

La Concacaf confirmó los horarios, las fechas y las sedes de los seis partidos que disputará la Selección de Guatemala, en la ronda final de la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
La Bicolor, que integra el Grupo A, junto a Panamá, El Salvador y Surinam, jugará sus tres partidos de local en el Estadio Cementos Progreso.
El estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores se encuentra en remodelación y no estará disponible para noviembre, cuando Guatemala cierra la eliminatoria con dos partidos de local.
Debutará y cerrará en casa. El primer juego será ante los cheros el próximo jueves, 4 de septiembre, a las 8:00 de la noche, y el último ante Surinam el martes, 18 de noviembre, a las 7:00 p. m. Todos los partidos de la última jornada se disputarán en simultaneo.
Guatemala busca clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo mayor. El primer lugar del bloque obtendrá su boleto.
Los dos mejores segundos (de tres grupos) avanzarán al Play-Off Intercontinental de la FIFA, que se jugará en marzo de 2026, en donde se darán los últimos dos pases al Mundial.
Calendario completo
Septiembre
Guatemala - El Salvador 8:00 p. m.
Jueves, 4 de septiembre
Estadio Cementos Progreso
Panamá - Guatemala 8:00 p. m.
Lunes, 8 de septiembre
Estadio Rommel Fernández
Octubre
Surinam - Guatemala 3:00 p. m.
Viernes, 10 de octubre
Estadio Dr. Ir. Franklin Essed Stadion
El Salvador - Guatemala 8:00 p. m.
Martes, 14 de octubre
Estadio Jorge "El Mágico" González
Noviembre
Guatemala - Panamá 8:00 p. m.
Jueves, 13 de noviembre
Estadio Cementos Progreso
Guatemala - Surinam 7:00 p. m.
Martes, 18 de noviembre
Estadio Cementos Progreso