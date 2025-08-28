La Selección de Guatemala se pone elegante para la eliminatoria mundialista

-

Estilo, tradición y comodidad mostrarán los seleccionados de Guatemala durante cada presentación en la eliminatoria mundialista que está a la vuelta de la esquina.

Emporium presentó el traje que vestirá la delegación para cada uno de los seis partidos que se disputarán en la ruta a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El técnico mexicano Luis Fernando Tena encabezó la presentación oficial de la elegante vestimenta que utilizará la delegación durante el último semestre del año.

También hicieron gala del buen vestir los futbolistas José Carlos Pinto, Nicolás Samayoa y Darwin Lom. Estrenarán la indumentaria para el partido debut ante El Salvador, el próximo jueves 4 de septiembre, a las 8:00 p. m., en el estadio Cementos Progreso.

"Los seleccionados mostrarán la identidad del país que no se rinde, que trabaja y que sueña en grande. El traje proyecta unidad y elegancia. Juntos somos la expresión de lo que Guatemala puede alcanzar combinando disciplina, seguridad y esfuerzo", dijo el licenciado Roberto Morales, gerente general de la marca Emporium.

El licenciado William Martínez, secretario general de la Fedefut, fue el encargado de dar la bienvenida al nuevo patrocinador e hizo entrega oficial de la camisola de la Bicolor.

El traje en azul profundo, cuenta con detalles coloridos, que se asemejan a una franja (como la tradicional en el uniforme de juego de la Selección) y tiene como detalle exclusivo la leyenda: "Vamos Guate" en el interior.