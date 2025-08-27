¡Por falsificación! FECI realiza allanamientos en el Ministerio de Desarrollo Social

-

La FECI, del MP, allana el Ministerio de Desarrollo Social por una investigación sobre posible falsificación de documentos públicos.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) realiza este miércoles 27 de agosto una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Feci entra al Mides por presunta manipulación de folios oficiales. (Foto: MP)

De acuerdo con el Ministerio Público, la acción tiene como objetivo recabar indicios en una investigación en curso, relacionada con hechos ocurridos en 2024, donde se señala la presunta falsificación de documentos que contenían sellos de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Una diligencia de allanamiento y secuestro de evidencias en las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). (Foto: MP)

Los folios habrían sido utilizados para justificar compras de baja cuantía, lo cual está bajo investigación por posibles irregularidades administrativas y penales.

La diligencia se encuentra en desarrollo y las autoridades aún no han informado si hay personas citadas o vinculadas directamente al caso.

FECI realiza diligencia de allanamiento en el MIDES



Postura del Mides

Ante diligencias del MP, el Mides informó que el 9 de enero de 2025 presentó una denuncia penal a través del Fondo de Protección Social, luego de detectar discrepancias en el registro de actas del Departamento de Compras de su Unidad Ejecutora.

Agregó que la diligencia realizada este miércoles por el Ministerio Público corresponde al curso normal de la investigación, iniciada a raíz de dicha denuncia y que las irregularidades bajo investigación, habrían sido cometidas por personal contratado en administraciones anteriores, quienes ya no forman parte del Ministerio, señalaron las autoridades del Mides.