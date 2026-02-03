¡A pedalear! Pasos y requisitos para asociarte a la Federación de Ciclismo

-

La Federación Guatemalteca de Ciclismo abrió el proceso para que atletas puedan federarse este 2026, permitiendo la participación de jóvenes y adultos que buscan competir y fortalecer esta disciplina a nivel nacional.

Si eres amante del ciclismo y buscas cómo dar el siguiente paso en este apasionante deporte, es momento de hacerlo de manera formal. La Federación Guatemalteca de Ciclismo dio a conocer el proceso para hacerlo de cara a la temporada 2026, con el objetivo de fortalecer esta disciplina a nivel nacional.

La opción está abierta a personas mayores como menores de edad, esto abre las puertas a nuevos talentos y fomenta la práctica del ciclismo desde edades tempranas. Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, aquí te decimos cómo puedes asociarte.

Se invita a todos los pedalistas a asociarse en la Federación de Ciclismo. (Foto: Archivo)

Lo primero es llenar un formulario de inscripción extendida por la federación para tener acceso a la misma debes de visitar el siguiente enlace. https://fedeciclismogua.org/federate-2026/.

Tendrás que tener a la mano una fotografía reciente en formato JPG. Toma en cuenta que los atletas menores de 18 años deberán presentar su partida de nacimiento original o copia certificada en formato digital, además del consentimiento firmado por parte de los padres o tutores, de los derechos, riesgos y obligaciones que conllevan la práctica de esta disciplina.

Es necesario llenar una solicitud para ingresar a la federación. (Foto: Archivo)

En el caso de ser mayor de edad, debes presentar copia del Documento Personal de Identificación (DPI). También debes de incluir un certificado médico que haga constar tu aptitud para la práctica del deporte de ciclismo, el mismo no debe pasar de seis meses de emitido.

Asimismo, se debe hacer el pago de Q200 a la cuenta monetaria en el banco G&T Continental, 000-0130503-6 a nombre de FNC Vueltas Ciclísticas Internacionales a Guatemala.

Se debe de hacer un pago de Q200 para federarse. (Foto: Archivo)

Cabe señalar que este procedimiento podría ser similar en otras federaciones y asociaciones deportivas, pero para ello te sugerimos visites la página oficial de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala https://cdag.com.gt/, visitar directamente sus instalaciones ubicadas en la 26 calle 9-31 zona 5, Palacio de Los Deportes, llamar al 2412.7500, o escribir al correo electrónico info@cdag.com.gt.

Con la apertura del proceso, se espera mayor participación de jóvenes ciclistas, promoviendo hábitos saludables y fortaleciendo la práctica deportiva en todo el país.

También se necesita un certificado médico. (Foto: Archivo)

Otra opción

Asimismo, se les hace saber a las personas que deseen obtener su licencia de entrenador, comisario o mecánico deberán presentar los certificados que las acrediten como tales.

El trámite de inscripción se hace de forma personal en las oficinas administrativas de la federación o por vía electrónica al correo, federate.fnc@gmail.com presentando los documentos escaneados y la boleta de pago.

Mayores y menores de edad tienen la opción de federarse. (Foto: Archivo)

La historia de este deporte en el país data desde el siglo XIX, se conoce que las primeras competencias se llevaron a cabo en 1896, seguido de la inauguración del primer velódromo en 1897, en cuanto al ciclismo de ruta inició formalmente en 1925.

El evento más icónico de este deporte en Guatemala empezó en 1957, con la primera Vuelta Ciclística al país. Este evento fue otro que logró posicionar al país de forma internacional y a la fecha cada año reúne a pedalistas nacionales y extranjeros de gran trayectoria.